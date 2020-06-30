Русским вход запрещён: ЕС не откроет границы для России, но может открыть для Китая

Евросоюз не откроет границы для граждан России с 1 июля. Также в страны Европы не смогут попасть граждане США и Бразилии. Это следует из принятого Европейским советом документа.

Речь идёт о первом этапе снятия карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. С 1 июля ЕС планирует открыть границы для граждан стран, где болезнь уже побеждена.

Всего разрешение на въезд получили жители 14 стран. В их число вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Примечательно, что граждане Китая, где зародилась пандемия, также смогут посетить страны ЕС, но с условием, что Китай также пустит к себе европейцев.

В то же время Россия, Бразилия и США не вошли в список стран, гражданам которых разрешён въезд в Европу. Официальная причина - большое число выявленных случаев заражения коронавирусом. Впрочем, стоит отметить, что еврочиновники собираются пересматривать список каждые две недели - в соответствии с появлением новых данных.