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Русским вход запрещён: ЕС не откроет границы для России, но может открыть для Китая
30 июня 2020, 23:00 • 82 • Политика
Россия не вошла в список стран для снятия запрета на въезд в ЕС, зато вошёл Китай, но с одним условием. Также запрет на въезд сохранён для граждан США и Бразилии.
Евросоюз не откроет границы для граждан России с 1 июля. Также в страны Европы не смогут попасть граждане США и Бразилии. Это следует из принятого Европейским советом документа.
Речь идёт о первом этапе снятия карантинных ограничений, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. С 1 июля ЕС планирует открыть границы для граждан стран, где болезнь уже побеждена.
Всего разрешение на въезд получили жители 14 стран. В их число вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Примечательно, что граждане Китая, где зародилась пандемия, также смогут посетить страны ЕС, но с условием, что Китай также пустит к себе европейцев.
В то же время Россия, Бразилия и США не вошли в список стран, гражданам которых разрешён въезд в Европу. Официальная причина - большое число выявленных случаев заражения коронавирусом. Впрочем, стоит отметить, что еврочиновники собираются пересматривать список каждые две недели - в соответствии с появлением новых данных.
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