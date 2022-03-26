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Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале

26 марта 2022, 02:10  •  167 • Политика
Русские, прибывающие на железнодорожный вокзал в Вильнюсе, вынуждены сталкиваться с "мелкой пакостью". Им даже из вагонов выходить не нужно.
Журналист Юлия Витязева в своём Telegram-канале опубликовала видео, где на железнодорожный вокзал Вильнюса прибывает поезд "Москва – Калининград". Пассажиры слышат голос из громкоговорителей, обращающийся к ним на русском языке.
Из динамиков несётся обращение к "уважаемым пассажирам поезда". Сообщается, что "сегодня Путин убивает мирных жителей Украины". Дальше звучит вопрос к слушающим, согласны ли они с этим.
"Пакость вроде как и мелкая, но как отчётливо отражает всю суть к счастью уже бывших наших нахлебников", - написала Витязева.
Русофобия в Европе разгорается всё сильнее. Ранее глава первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов охарактеризовал повсеместную борьбу со всем русским в Европе как действия, граничащие с расизмом. По его словам, важно, чтобы что в европейских столицах "пришли в себя" и начали думать о глубинных интересах своих народов.

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