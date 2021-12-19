Русским в Казахстане рады? Инсценировку расстрела показали в детском саду

В детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела советскими солдатами казахского студента.

В одном из детских садов Казахстана показали спектакль с участием детей, где советские солдаты расстреливают казахского студента. Предположительно речь идёт о сценке, изображающей казнь участников беспорядков 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате.

В современном Казахстане эти события называются Декабрьским восстанием.

Тогда прошли народные волнения из-за решения снять с поста первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева, назначив на его место русского Геннадия Колбина. На пресечение беспорядков были направлены мощные силы правоохранителей. По итогам протестов была задержана почти сотня человек.

Сценка, которую изобразили дети, является, по всей видимости, отсылкой к истории студента Кайрата Рыскулбекова. Однако в реальности ему не выносили смертный приговор: расстрел заменили 25 годами тюрьмы.

Примечательно, напоминает Readovka, что казахские студенты в те дни "восстания" дрались не только с курсантами военных училищ на центральной площади Алма-Аты, но и избивали в автобусах русских пассажиров.

"Все это происходит на фоне недавнего скандала с языковыми патрулями, после которого местные власти заверили, что никакой антироссийской политики не проводится, что на самом деле всё хорошо, а русским здесь только рады", - отмечается в публикации.