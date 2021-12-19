Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
В НАТО поставили России двойной ультиматум
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и с...
Главная / В мире

Русским в Казахстане рады? Инсценировку расстрела показали в детском саду

19 декабря 2021, 17:25  •  61 • В мире
В детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела советскими солдатами казахского студента.
В одном из детских садов Казахстана показали спектакль с участием детей, где советские солдаты расстреливают казахского студента. Предположительно речь идёт о сценке, изображающей казнь участников беспорядков 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате.
В современном Казахстане эти события называются Декабрьским восстанием.
Тогда прошли народные волнения из-за решения снять с поста первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева, назначив на его место русского Геннадия Колбина. На пресечение беспорядков были направлены мощные силы правоохранителей. По итогам протестов была задержана почти сотня человек.
Сценка, которую изобразили дети, является, по всей видимости, отсылкой к истории студента Кайрата Рыскулбекова. Однако в реальности ему не выносили смертный приговор: расстрел заменили 25 годами тюрьмы.
Примечательно, напоминает Readovka, что казахские студенты в те дни "восстания" дрались не только с курсантами военных училищ на центральной площади Алма-Аты, но и избивали в автобусах русских пассажиров.
"Все это происходит на фоне недавнего скандала с языковыми патрулями, после которого местные власти заверили, что никакой антироссийской политики не проводится, что на самом деле всё хорошо, а русским здесь только рады", - отмечается в публикации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



61
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 01:10
Новому министру иностранных дел Германии придётся следить за языком
18 декабря 2021, 20:55
«Мы никому не угрожаем»: Антонов назвал безосновательной риторику Вашингтона об «агрессивных» планах Москвы
17 декабря 2021, 23:25
Главу МИД после заявлений о "Северном потоке - 2" сочли угрозой для немцев
19 декабря 2021, 11:35
Пока в Литве ищут виновных, Таллинн забирает белорусский транзит
18 декабря 2021, 18:35
«Ответственность за деградацию лежит на США»: Россия вышла из Договора по открытому небу
18 декабря 2021, 01:10
"Я всех проверяю": Депутат Рады подсказал 100%-ный способ выявить украинца
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
14 декабря 2021, 13:45
Жириновский спрогнозировал сроки начала боевых действий на Украине
15 декабря 2021, 16:00
Русские поставили США перед фактом: "Немедленно"
12 декабря 2021, 17:55
Американский комик сказал: "Без обид, Украина!". И обидел Украину
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.