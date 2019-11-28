Русским только каяться: С чем к Путину обратились Ахеджакова, Макаревич, Улицкая и Быков

Деятели культуры, искусств и правозащитники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон о признании физических лиц иноагентами. Обратились не лично. Не отправив письмо в приёмную президента России. Опубликовали текст на сайте движения "За права человека".

По большому счёту, текст составлен на основе анализа доктора юридических наук Ильи Шаблинского, как говорится в самом сообщении. Однако подписан он порядка 60 лицами, где самыми известными, пожалуй, покажутся имена музыканта Андрея Макаревича, артистки Лии Ахеджаковой, писателей Людмилы Улицкой и Дмитрия Быкова, журналиста Николая Сванидзе.

По версии авторов обращения, "закон вводит меры принуждения, которые связаны с ограничением права граждан свободно получать и распространять информацию из любых источников". Но, вероятно, главной должна была стать следующая цитата:

"Клеймо "иностранного агента" - это именно клеймо. Иностранный агент - устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан..."

По версии составителей текста, который претендует на юридический анализ, раз занимался им доктор юридических наук, термин умаляет достоинство человека, хотя он "не совершал ничего плохого и противоправного и не исполнял волю иностранных заказчиков". Почему появилась утвердительная фраза "не исполнял волю иностранных заказчиков", неясно. Ведь никто ещё ничего не заказывал, да и сама норма пока не подписана.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил законопроект. И, как пояснил сенатор Андрей Клишас, граждане со статусом "иноагент" - это зеркальный ответ на меры, принятые странами Запада в отношении российских же журналистов. Известный факт, как, например, в Великобритании журналисту Первого канала не предоставляли информацию только потому, что он из России. А телеканал RT повсеместно в странах Запада подвергается откровенной травле. Однако об этом авторы обращения не говорят. Вероятно, им вообще всё видится в чёрном цвете, и, как призывала Лия Ахеджакова, русские должны каяться и, по всей видимости, не принимать никаких ответных мер, если нападают на нас.