Русским разведчиком был ещё Пётр I: Секреты на благо развития Родины он добывал лично - Нарышкин

Одним из разведчиков в своё время был Царь Пётр I, он добыл немалое количество важной информации, отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе по истории отечественной внешней разведки в Москве.

Несмотря на то что история Службы внешней разведки отсчитывается с 1920 года, фактически русские разведчики начали свою деятельность гораздо раньше, объяснял Нарышкин. Наши разведчики эффективно работали за рубежом со времён Петра I. Да и сам Царь заложил основы работы.

Пётр I вёл свою работу "под дипломатическим прикрытием", и делал это весьма умело. В результате Россия получила и политическую, и научно-техническую информацию.