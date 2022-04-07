Русским Прибалтики к 9 мая нужны подарки из Москвы

Из всех щелей повылезали власовцы, поколение дедов-победителей называют «русскими фашистами»…

Из Риги сообщают: за «оправдание российской агрессии против Украины» арестован гражданин Латвии Айвис Василевскис и с ним трое. В государственной измене и работе на российскую разведку европейские власти обвинили гражданина республики Кирилла Фёдорова. Автора сетевого канала «История оружия» на квартире задержала полиция безопасности за выражение в своих материалах пророссийской позиции.

Арестован администратор группы «Криминальная Латвия», в соцсети работавший под ником «Юра Михайлов». Обвинение всё то же, стандартное: «Оправдание российской агрессии против Украины».

По состоянию на 5 апреля возбуждено 14 аналогичных дел и проведена масса «превентивных бесед». Об одной рассказал диссидент Юрий Алексеев: «Спрашивали, поддерживаю ли фашизм? Объяснил следователю, что раз он не поддерживает фашистов, значит, я с ним заодно. На этом беседа закончилась… Свобода слова растоптана. Права, гарантированные Конституцией, аннулированы. Все жители Латвии под угрозой тюрьмы обязаны поддерживать только украинскую сторону. Когда-то это называлось "тоталитаризмом"».

Так латвийский правозащитник Владимир Линдерман отреагировал на рижские репрессии. Если заменить Ригу на Вильнюс или Таллин, суть комментария не просто останется, она отразит масштаб русофобии в странах Балтии. Здесь отменено право свободно выражать политические взгляды на происходящие в мире события. В Эстонии, Латвии и Литве госбезопасность и полиция создают сеть добровольных стукачей, официально призывая их отслеживать в Интернете и доносить на сограждан с «неправильными взглядами на украинские события».

В Эстонии на уровне правительства говорят: Россия должна пережить «коллективное чувство позора». Директор бюро Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп считает правильным решение кабинета прекратить трансляцию российских телеканалов (она прекращена во всей Прибалтике):

«Отсутствие кремлёвской пропаганды определённо сделает Эстонию более безопасной. Если кто-то в социальных медиа оправдывает преступления путинского режима или высмеивает его жертв, то об этом нужно сообщить владельцу социальной медиаплатформы или в особо вопиющих случаях связаться с КаПо».

Что касается такой экзотической профилактики, как предложение Союза владельцев оружия аннулировать лицензии для проживающих в Эстонии граждан РФ (речь о примерно 1300 человек), Пуусепп отметил: «Это не означает дискриминацию по национальному признаку. Мы говорим о гражданстве, а не о национальности. Но если это необходимо и обоснованно, то ограничения на ношение оружия и получение на него лицензии вполне возможны».

В Литве среди государственных служащих ведут поиск, как говорит генкомиссар полиции генерал Ренатас Пожела, «возможно, нелояльных государству». В «профилактических и предупредительных беседах» людям напоминают: «Поддержка агрессии России на Украине чревата возбуждением уголовного дела. И Боже тебя упаси одобрить планы Кремля по демилитаризации и денацификации – это равносильно желанию на плахе поглазеть на падающий нож гильотины».

Эталонным считается поведение директора национальной филармонии, которая «потребовала от дирижёра симфонического оркестра гражданина России Сергея Крылова чётко объяснить личную позицию в связи с агрессией его страны против Украины». Скрипач объяснил и остался в должности.

Отлов «врагов народа» в частных компаниях пока не узаконен, но приветствуется. В школах и детских садах ребятишек «из, возможно, политически неблагонадёжных семей» выспрашивают, о чём говорят родители, с кем встречаются, смотрят ли российское телевидение. Даже дорожная полиция внесла свой вклад в борьбу против России. В Литве не будет автомобильных госномеров серий ZZZ, VVV и комбинаций этих литер. Ренатас Пожела в комментарии подчеркнул: «Полицейские солидарны с народом Украины, воюющим против агрессоров, и не считают возможным позволить публичную демонстрацию символов, используемых российской военной машиной».

Напомним, литера Z означает «За победу». Литера V – «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Такое объяснение дало Минобороны РФ. Увы, сегодня в Литве спецслужбы правят бал. Им предоставлены избыточные репрессивные полномочия, считают правозащитники – журналист Альгирдас Палецкис, историк Раса Чяпайтене, Сальвия Бужелене и другие.

Из всех щелей в Литве повылезали власовцы. Еврейская община заявила, что поддерживает украинских карателей из запрещённых в России «Айдара»* и «Азова»*, националистов и бандеровцев «в их справедливой войне». Русская научная и творческая интеллигенция подписала обращение следующего содержания: «Мы, члены академического сообщества Вильнюсского университета – преподаватели русского языка и литературы, исследователи, учёные – осуждаем агрессию России в независимой Украине и выражаем солидарность с гражданами государства, подвергшегося нападению cо стороны российского агрессора».

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите будто в насмешку над профессурой возьми да и предложи Европе «изолироваться от России в сфере культуры». Мейнстримом дня стал лозунг главы Минкульта Шимона Кайриса: «Ни один россиянин никогда не поднимется на литовскую сцену или эстраду, не выступит в филармонии, не откроет выставку, не проведёт презентацию книги».

Музыканты, режиссёры, актёры Русского драмтеатра (нет желания упоминать фамилии) взмолились: «Мы русские, но мы против Владимира Путина». Историк моды и телеведущий «Модного приговора» Александр Васильев поддержал председателя парламента: «Я решительно выступаю против агрессивной войны».

Русский мир Прибалтики никогда не был монолитным, а нынче и вовсе рассыпался. Власти стран Балтии хотят 9 мая провести «шествия осуждения» под лозунгом «Дед, ты воевал за русских фашистов». В новом виде поднимается на щит один из ключевых лозунгов антисоветской (антироссийской) пропаганды – отождествление Гитлера и Сталина, фашизма и коммунизма.

Парламенты Латвии, Эстонии и Литвы обсуждают проекты законов о запрете демонстрации георгиевской ленточки. В Риге министр юстиции Янис Борданс на ежегодном собрании Новой консервативной партии (JKP) заявил, что памятник воинам-освободителям в парке Победы представляет угрозу национальной безопасности: «Нельзя давать трибуну или сцену для каких-либо провокаций. Мы не должны позволять какой-либо силе проявлять негатив против Латвии, Украины и стран Балтии, против всех, кто освободился от "империи зла"».

В Литве департамент государственной безопасности распространил пресс-релиз, в котором звучат предупреждения «о возможных провокациях 9 мая» и рекомендации свести мероприятия к минимуму. Полиция Эстонии будет противодействовать использованию советской и российской военной символики 9 мая, заявило руководство МВД.

Таллин, Рига и Вильнюс обязательно постараются запретить в День Победы приближаться к советским мемориалам ближе, чем на 200 метров, как хотят сделать в Латвии. Или зафиксируют на видео всех участников торжеств, как хотят в Литве; подтянут провокаторов в места скопления людей, как планируют в Эстонии. Да мало ли на что способны извращённые русофобией мозги?

Что же касается настроенной патриотически по отношению к России части прибалтийского мира, она жаждет ощутимых побед в специальной военной операции на Украине. Например, полной и окончательной денацификации Луганской и Донецкой областей, неоспоримых успехов на других участках фронта. Победы в канун 9 мая укрепят в жителях стран Балтии уверенность в том, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!».

Ждём!