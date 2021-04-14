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Русским предложили выход из нищеты: "Момент истины наступает…"
14 апреля 2021, 18:30 • 126 • Политика
Русским предложили выход из нищеты. Юрий Пронько заявил, что пора "отодрать элиту от Запада": "Момент истины наступает…". В противном случае об экономическом развитии и росте благосостояния граждан не может идти и речи.
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток" предложил путь, пойдя по которому, Россия может выбраться из ситуации перманентного кризиса и нищеты.
Он с сожалением констатировал, что наша страна фактически превратила в "кубышку": деньги от продажи ресурсов постоянно накапливаются, а затем выводятся в иностранные офшоры.
Таким образом, имеющийся огромный экономический потенциал никак не реализуется в контексте развития и улучшения уровня жизни граждан.
Руководитель комитета по финансовым рынкам ТПП России Владимир Гамза видит корень зла в дефиците инвестиций. Этим могли бы заняться банки, которые располагают 82% всех активов, однако этого почему-то не происходит.
Так, доля участия кредитных организаций в инвестициях, направленных на развитие экономики, составляет меньше 10%. Вместо этого они заняты спекуляциями с валютой, кредитами по льготным ставкам и госдолгом, заметил ведущий "Первого русского".
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