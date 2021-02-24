Русским предложили создать автономию в России: В Госдуме идею пока не поддержали

Екатеринбургский депутат Александр Колесников выступил с инициативой создать в России "Русскую республику". По мнению парламентария, несправедливо, что у всех национальностей в России есть своя автономия, а у русских - нет.

Парламентарий городской думы Екатеринбурга Александр Колесников предложил создать в России "Русскую республику", сообщило издание Znak.Com. В новую автономию можно было бы включить 46 областей, а также три города федерального значения и, кроме того, Еврейскую автономную область.

Инициативу перепасовали депутату Госдумы Павлу Крашенинникову. Он инициативы не понял.

Крашенинников напомнил, что в России любое объединение регионов возможно только после обращения граждан этих регионов с соответствующей просьбой. Подобных обращений в последнее время точно не было.

"У всех национальностей есть автономии, а у русских - нет", - парировал Колесников.

Обсуждение инициативы пока что находится на уровне кулуаров. Чтобы идея стала частью информационной повестки, желания только одного депутата явно недостаточно.