Русским повезло и миру тоже: Международная реакция на победу Путина

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Владимир Путин начал получать поздравления от иностранных лидеров и политиков в связи с убедительной победой на президентских выборах

На результаты президентских выборов в России, как и следовало ожидать, первым откликнулись ближайшие союзники нашей страны. Председатель КНР Си Цзиньпин первым из мировых лидеров направил сегодня Владимиру Путину поздравительную телеграмму с переизбранием на посту президента России.

Китай

Китайский лидер поздравил российских граждан с правильным выбором, отметив, что Россия играет важную роль на международной арене, "верно следуя по пути развития мощной державы".

Си Цзиньпин подчеркнул:

Китай заинтересован в непрерывном развитии контактов с Российской Федерацией".

Лидер КНР Си Цзиньпин: "Китай заинтересован в непрерывном развитии контактов с Российской Федерацией". Фото: www.globallookpress.com

Китай в том, что касается его собственного веса и влияния на положение дел в мире, является главным партнёром и союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом плане. От обеих стран, лидеры которых испытывают друг к другу самые дружеские чувства, доверие и симпатию, во многом зависит, какой наша планеты будет завтра.

Белоруссия

Результат президентских выборов

свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене",

- заявил в своем поздравлении президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии выразил уверенность, что

исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: "Исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства". Фото: www.globallookpress.com

Лукашенко пригласил Путина посетить с визитом Белоруссию:

Ожидаем Вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества".

Белоруссия и Россия входят в Союзное государство, поэтапно организуя единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство.

Казахстан

Убедительная победа на выборах является свидетельством высокой оценки народом России огромного вклада президента Владимира Путина в развитие своей страны и продвижение ее национальных интересов, говорится в поздравительной телеграмме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он также отметил личный вклад Путина "в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений" между Казахстаном и Россией, которые "служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества".

Назарбаев констатировал, что с Путиным во главе Россия

Явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 63,6% уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем".

Президент заверил, что

Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов", "по всему спектру нашего многогранного сотрудничества".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: "Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов". Фото: www.globallookpress.com

Казахстан в лице его президента Назарбаева был инициатором Евразийского союза. На данном этапе эта идея нашла свое наивысшее воплощение в начавшем работу с 1 января 2015 года Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда входят в настоящее время Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, сформировавшие общий рынок с население в 183 миллиона человек. Молдавия имеет статус наблюдателя в ЕАЭС. Другими вероятными кандидатами на вступление в Союз являются Таджикистан, Узбекистан, Монголия, Туркмения, Иран, Турция, Сирия, Тунис и еще ряд стран мира.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей поздравительной телеграмме назвал переизбрание Владимира Путина на посту президента России

ярким свидетельством твердой поддержки российским обществом… курса, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и гарантированной безопасности дружественной России, а также укрепление ее авторитета на международной арене".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: "Наполним сотрудничество между двумя государствами "новым созидательным содержанием во всех сферах взаимодействия в соответствии с долгосрочными интересами двух наших стран и их народов". Фото: www.globallookpress.com

Рахмон заявил о готовности вместе с Путиным наполнить сотрудничество между двумя государствами

новым созидательным содержанием во всех сферах взаимодействия в соответствии с долгосрочными интересами двух наших стран и их народов".

Азербайджан

Столь "убедительная победа" на президентских выборах является свидетельством "высокого политического авторитета" и активной поддержки народом "курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа", говорится в поздравительной телеграмме президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ней отмечается, что Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства.

Отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения",

- подчеркивается в поздравлении Алиева. Президент Азербайджана отметил личный вклад Владимира Путина в расширение двусторонних отношений, азербайджано-российского всестороннего сотрудничества и взаимодействия в целом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: укрепим "стратегическое партнерство", будем "способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе". Фото: www.globallookpress.com

Глава Азербайджана выразил уверенность в том, что совместные усилия лидеров обеих стран приведут к "дальнейшему укреплению стратегического партнерства" и "впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе".

Армения

Итоги состоявшегося голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России проводимого под Вашим руководством последовательного курса на всестороннее развитие страны, модернизацию экономики и дальнейшее повышение ее роли в глобальных процессах",

- говорится в поздравительной телеграмме президента Армении Сержа Саргсяна.

"Армению и Россию связывает проверенная временем дружба братских народов. Благодаря интенсивному политическому диалогу на высшем уровне, внешнеполитической координации, плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности, совместной реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической, гуманитарной и других областях союзнические отношения наших стран за последние годы еще более упрочились", - подчеркнул Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян: Твердо намерены всемерно развивать стратегическое союзничество с Россией по всем направлениям межгосударственного взаимодействия. Фото: www.globallookpress.com

Президент Армении указал, что "взаимодействие в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, а также на других многосторонних площадках существенно обогащает весь комплекс армяно-российского стратегического партнерства", и Армения твердо намерена всемерно развивать стратегическое союзничество с Россией по всем направлениям межгосударственного взаимодействия. В Ереване, по словам Саргсяна, высоко оценивают "важные и последовательные посреднические усилия России, в том числе и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

Молдавия

Путин во главе России нужен не только её гражданам, но и является гарантом стабильности для всего мира, говорится в приветственной телеграмме президента Молдавии Игоря Додона. От имени своей страны Додон подтвердил "полную заинтересованность" Молдавии в

дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами".

Он назвал Путина "большим другом" Молдавии, напомнив, что при его "непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России".

Президент Молдавии Игорь Додон: "Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности". Фото: www.globallookpress.com

Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности",

- подчеркнул Додон.

Поздравления из Италии

Именно этот аспект деятельности российского президента оценили европейские деятели, которые начинают определять политическое лицо Европы. Участники победившей на недавних парламентских выборах в Италии коалиции Маттео Сальвини ("Лига") и Джорджия Мелони ("Братья Италии") поздравили Владимира Путина с переизбранием в социальных сетях.

Хорошей работы, президент", - написал Сальвини в "Твиттере" и "Фейсбуке", выразив уверенность, что Путин "продолжит работать на благо своей страны, как все последние годы".

Мелони, в свою очередь, указала, что "воля народа на этих выборах кажется совершенно определенной и неоспоримой".

Ждем и других

Взяв паузу, начинают откликаться и поздравлять Путина – с той или иной степенью искренности или формализма - лидеры западных и незападных стран. Те из них, кто этого не сделают, в большинстве случаев навредят только самим себе в глазах собственных избирателей. Граждане многих, в том числе и ряда европейских стран хотели бы, чтобы у них был такой президент, как Путин.

Латышев Сергей