Русским подкинули американскую "свинью": "Это война"

В ходе круглого стола в Общественной палате России член структуры, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила уверенность в том, что в нашей стране обкатывают ту же кампанию, что была реализована в США. То есть русским без прикрас подкладывают американскую "свинью". В чём суть кампании? Речь идёт об использовании соцсетей для аккумуляции людей и создания протестных движений. В США механизм применялся для раскачивания акций BLM, после жертвой Twitter стал президент Дональд Трамп. У нас же внимание авторы кампании обратили на детей.

Так же, как они снесли Трампа, налажена работа и в России. Это война на уничтожение нашего государства. И теми же схемами и методами, которые они применили в случае с афроамериканцами, развивая и поддерживая погромы движения Black Lives Matter (BLM), они действуют теперь и в нашей стране - в отношении российских детей. Сейчас их массово провоцируют, требуя участвовать в несанкционированных митингах, шествиях или, как их ещё называют, прогулках (в поддержку Алексея Навального. - Ред.) Это вызывает недоумение и возмущение. Подобные циничные действия могут повлечь за собой угрозу здоровью и жизни детей, - подчеркнула Екатерина Мизулина.

Директор Лиги безопасного интернета полагает, что кампания стоила дорого. И большой вопрос, "за чей счёт праздник, и используются ли иностранные граждане для создания контента". Своего рода "предложение" участвовать в акции протеста продвигают очень просто. В соцсеть заливается ролик с соответствующим контентом, после чего видео выводится в тренды - то есть его делают как можно более популярным, вполне вероятно, искусственным способом. Технология такова, что дети, мечтая также попасть в "тренд", снимают свои подобные ролики. Затем контент нарастает как снежный ком. И создаётся видимость популярности той или иной идеи. Именно так сейчас и продвигают призыв приходить на акцию протеста в поддержку Навального в выходные. Организаторы понимают, что акции не согласованы с властями, но всё равно бросают детей на амбразуру. Представители МВД России не устают напоминать, что нарушение закона в ходе акций протеста будет пресекаться в соответствии с работающими в России нормами.

Напомним, в ходе круглого стола Екатерина Мизулина предложила ограничить скорость иностранных сетей, продвигающих незаконный контент на территории России. Или вовсе заблокировать их.