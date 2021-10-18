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Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё

18 октября 2021, 00:10  •  83 • Политика
Японские интернет-пользователи зашлись в негодовании из-за визита вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп.
Визит русских чиновников на острова, принадлежащие России, вызвал показательную реакцию со стороны Японии. Токио заявил протест из-за визита вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Курилы.
Эту позицию поддержали и комментаторы портала Yahoo News Japan, некоторые из них открыто высказывают угрозы в адрес России. По мнению читателя под ником sol, Японии следовало не предъявлять протесты Москве, а "пострелять ракетами на виду у России". По его мнению, это будет покруче всяких протестов.
Блогер под ником osa считает, что властям действительно стоит в будущем подумать над вооружённым возращением островов. "За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!" - добавил mikann.
Знак войны
Нельзя не отметить, что представители Токио уже не ограничиваются одними лишь протестами. Показательным в этом смысле является подношение, осуществлённое новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой синтоистскому храму Ясукуни.
В храме хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казнённых по итогам Токийского процесса (1946-1948). В азиатском мире это подношение - намёк на войну: храм считается символом милитаризма.
В Южной Корее уже раскритиковали премьер-министра Японии. В официальном заявлении говорится, что эти действия со стороны представителя японского правительства вызывают "крайнее разочарование и сожаление".
Превентивный удар
О том, что в Японии к чему-то явно готовятся, свидетельствуют и заявления Фумио Кисиды. Японский премьер ранее заявил о необходимости в ближайшее время пересмотреть оборонную стратегию страны, заложив в неё возможность превентивного удара по военным объектам противников.
Политолог Евгений Сатановский в своём телеграм-канале предположил, что Япония хочет достичь положения на международной арене, которое занимала до Второй мировой войны.
Реваншизм - страшная сила, особенно контролируемый извне, написал он и предостерёг от недооценки такого рода заявлений и резких выпадов. Аналогичные заявления якобы для "внутреннего пользования" делал и Адольф Гитлер. Что было после этого, знают все, уточнил Сатановский.
Эксперт считает, что можно рассчитывать на лучшее, но в то же время не будет лишним быть готовыми к худшему сценарию развития событий. Сатановский считает, что Москве стоит принимать во внимание все возможные варианты: от локальных вооружённых стычек из-за возможных японских провокаций вблизи Курильских островов до полномасштабной разрушительной войны в случае нанесения Японией ударов по военным объектам России, расположенным на Дальнем Востоке.

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