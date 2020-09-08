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Русским не понадобились ни танки, ни яд: The Times признала порабощение Запада

08 сентября 2020, 12:35  •  362 • Политика
Британское издание не исключает, что Россия уже победила Запад. Русским для этого не понадобились ни танки, ни яд. The Times признала порабощение Запада.
Газета полагает, что британский истеблишмент находится под сильным влиянием России. В Лондоне живёт много богатых русских, которые инвестируют огромные деньги в британскую экономику. Издание приводит парламентский доклад, в котором поднимается вопрос о природе происхождения капитала русских инвесторов. Этот документ лёг на стол премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ещё в октябре прошлого года, однако глава правительства задержал его до июля.
Особенно автора статьи Мэтью Кэмпбелла возмутило, что Джонсон присвоил титул пэра бизнесмену Евгению Лебедеву, который владеет газетой Evening Standard и чей отец, бывший агент КГБ, находится в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот поступок Кэмпбелл назвал "высокомерным презрением" к докладу.
У меня невольно возник вопрос: может быть, Россия уже одержала победу и смогла подорвать основы Запада и его институтов - не с помощью своей военной мощи, а изнутри, с помощью мягкой силы? - цитирует журналиста издание ИноСМИ.

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