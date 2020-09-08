Русским не понадобились ни танки, ни яд: The Times признала порабощение Запада

Газета полагает, что британский истеблишмент находится под сильным влиянием России. В Лондоне живёт много богатых русских, которые инвестируют огромные деньги в британскую экономику. Издание приводит парламентский доклад, в котором поднимается вопрос о природе происхождения капитала русских инвесторов. Этот документ лёг на стол премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ещё в октябре прошлого года, однако глава правительства задержал его до июля.

Особенно автора статьи Мэтью Кэмпбелла возмутило, что Джонсон присвоил титул пэра бизнесмену Евгению Лебедеву, который владеет газетой Evening Standard и чей отец, бывший агент КГБ, находится в хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот поступок Кэмпбелл назвал "высокомерным презрением" к докладу.