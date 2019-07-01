Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Автор:

Фоменко Виктория

В скором времени Россия обзаведётся собственными вертолётонесущими десантными кораблями, которые, по всей видимости, станут улучшенными аналогами французских «Мистралей». Об этом свидетельствует информация, просочившаяся в СМИ из кулуаров военно-технического форума «Армия-2019».

Информированный источник в военно-промышленном комплексе сообщил, что до конца года Минобороны планирует сформировать и направить в Объединённую судостроительную корпорацию тактико-техническое задание на создание универсального десантного корабля (УДК).

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы. То есть средства на этот проект уже выделены, и изыскивать дополнительные миллиарды на проектирование и строительство кораблей не придётся.

Информация плюс размышления

Сведений о будущих российских вертолётоносцах пока очень мало, но определённые выводы сделать уже можно.

Во-первых, обращают на себя внимание сроки, о которых говорил источник. Техническое проектирование должно начаться в 2020-м, а строительство головного корабля — в 2021 году. Спроектировать крупный корабль с нуля за такое короткое время просто невозможно. А значит, у военных есть уже некий почти готовый проект, к которому могут быть высказаны какие-то пожелания и уточнения, например, по составу вооружений. Но в общем и целом платформа, судя по всему, уже готова, чертежи отрисованы, а модели посчитаны. Только в этом случае проектирование современного корабля от формулировки техзадания до начала строительства может уложиться в год.

Во-вторых, совершенно ясно, что корабль будет крупным. Очень крупным.

Хотя тактико-техническое задание (ТТЗ) пока не сформировано, уже сейчас можно говорить, что УДК получат большую доковую камеру для размещения десантных катеров, а также смогут нести крупную авиагруппу вертолётов различного назначения, включая ударные, постоянного базирования в количестве 15-20 машин,

— приводит слова источника ТАСС.

Вертолёты на палубе французского корабля класса «Мистраль». Фото: www.globallookpress.com

Авиагруппа из 15-20 вертолётов — это весьма крупное соединение. Оно требует ангар внушительных размеров, большое количество авиатоплива и боеприпасов. Это вторая вводная, позволяющая сделать предположения о будущем облике и функционале судна.

Под оба критерия подходят всего три десантных корабля, с которыми российская оборонка и флот имели дело за последние 10 лет. Это французские вертолётоносцы «Мистраль» и два проекта российских УДК — «Прибой» и «Лавина».

Оригинальные «Мистрали» по понятным причинам можно не рассматривать: они теперь несут службу в ВМФ Египта. Так что речь, скорее всего, идёт об одном из двух российских проектов.

Наследие ХХ века

СССР в силу ряда причин делал ставку на относительно небольшие десантные корабли (водоизмещением от 2000 до 4000 тонн), способные высаживать морскую пехоту и танки на необорудованный берег. Поскольку в случае конфликта им пришлось бы вплотную подходить к берегу, чтобы танки и другая неамфибийная техника могли пройти над полосой прибоя по специальной аппарели, советские десантные корабли оснащались средствами подавления огневых точек на берегу (как правило, в этой роли выступали морские аналоги РСЗО «Град») и зенитными средствами.

В рамках этой концепции были выполнены большие десантные корабли (БДК) проектов 1171 и 755. Ей же соответствовал и самый крупный представитель семейства советских БДК — проект 1174 «Носорог», имевший водоизмещение в 14 тысяч тонн.

На западе развитие десантных кораблей пошло по другому пути. Небольшая популяция БДК типа «Ньюпорт», аналогичных в конструктивном и функциональном плане советским, не получила развития. Вместо них флоты стран НАТО и в первую очередь американские ВМС сделали ставку на десантные вертолётоносцы водоизмещением от 20 до 40 тысяч тонн. В отличие от советских, эти корабли не могут подходить вплотную к берегу, и потому вынуждены высаживать танки и другую неплавающую технику с помощью катеров (что очень медленно). У них слабое вооружение и большой размер надводного борта, однако при этом они способны нести большое количество морских пехотинцев и, что особенно важно, большое число вертолётов.

Вертолёт Ка-52К. Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Советские десантные корабли создавались для того, чтобы штурмовать побережье, опрокидывать и громить противника, высаживая на берег около 300 морпехов и от 10 до 20 танков в неожиданном для врага месте.

Американские же УДК, напротив, делались для наведения порядка в колониях, разгрузки техники или солдат в подконтрольных портах, а также для «шатания» неугодных режимов без необходимости приближаться к берегам жертв. Во втором случае высадка десанта ведётся неспешно, с помощью вертолётов и десантных катеров, умеющих перевозить не только солдат, но и танки. Естественно, проводить такие высадки можно, только имея полное господство в воздухе и не опасаясь, что на энном часу десантной операции в борт УДК прилетит противокорабельная ракета.

Россия до последнего времени отдавала предпочтение именно советской традиции. Костяк нашего десантного флота составляют 15 БДК проекта 755 и четыре корабля более ранней серии — 1171 «Тапир». Вместо списанных и утилизированных «Носорогов» (проект 1174), которых было построено всего три, в 2018 году в строй был введён БДК «Иван Грен» (проект 11711). Это прямой и явный продолжатель советской традиции: он имеет относительно небольшое водоизмещение (5000 тонн), носовую аппарель, по которой на берег могут сойти 13 танков массой до 60 тонн, а также несёт большое количество зенитного вооружения и два вертолёта.

В настоящее время на верфях достраивается второй и последний корабль этой серии — «Пётр Моргунов». При этом Минобороны уже дало понять, что не заинтересовано в кораблях такого класса и закупать их не будет.

Новый век — новые задачи

Опыт войн последних 40 лет показал, что время танковых десантов осталось в прошлом. Гораздо чаще в современных конфликтах применяется заброс в тыл врага групп спецназа. И в этом плане намного выгоднее иметь крупные десантные корабли с многочисленными вертолётными группами.

«Иван Грен». Фото: Dianov Boris / Shutterstock.com

Яркими представителями этого семейства как раз являются французские «Мистрали». Они почти вчетверо крупнее кораблей типа «Иван Грен». При водоизмещении в 21 000 тонн «французы» могут нести авиагруппу из 16 ударных и транспортных вертолётов, десант из 450 морпехов и до 70 боевых машин (в том числе 13 тяжёлых танков). Стратегическая дальность их хода — 11 000 километров.

Впрочем, основное достоинство этих кораблей заключается в другом. Главная изюминка французских УДК — автоматизированная система боевого управления «Зенит-9» и информационно-командная система SIC-21. Российские эксперты отмечали, что именно две эти системы в сочетании с большими внутренними объёмами позволяют превратить «Мистраль» в плавучий штаб и мозговой центр операции. С помощью них офицеры могут координировать действия других кораблей, наземных групп и авиации.

В своё время было много разговоров о нежелании французской стороны передавать России данные по «Зениту-9». Тем не менее в подписанном соглашении говорилось, что создатели кораблей передадут российским специалистам все технологии, которые их заинтересуют. Кроме того, по условиям контракта кормовые части первых двух кораблей строились на российских верфях, а третий и четвёртый вертолётоносцы и вовсе планировалось полностью строить в России. Позже 400 российских моряков проходили годовую стажировку, учась управлять кораблями и обслуживать их системы. Так что весьма сомнительно, что при столь тесном сотрудничестве Франция сумела сохранить все секреты «Мистралей».

Стальной «Прибой» или морская «Лавина»

После того как Париж в 2014 году отказался выполнять контрактные обязательства, российские оборонщики предложили две возможных замены «Мистралей»: вертолётоносцы «Прибой» и «Лавина».

По поводу судьбы российских вертолётоносцев за последние годы было сделано огромное число заявлений. Источники в военно-промышленном комплексе регулярно сообщали, что то в одном, то в другом КБ стартовало проектирование УДК, а официальные лица столь же регулярно заявляли, что Россия не станет строить вертолётоносцы. Чтобы понять, что происходит на самом деле и куда клонится чаша весов, следует обращать внимание не только на заявления, но и на то, кто их сделал.

Так, в августе 2018-го отличился глава Минпромторга Денис Мантуров, заявивший, что Россия не будет строить «вертолётоносцы в чистом понимании этого слова».

Что именно он хотел этим сказать, так и осталось загадкой. Что касается лиц, компетентных в этом вопросе и в силу своего положения имеющих реальные возможности влиять на принимаемые решения, то, например, экс-заместитель министра обороны, а в настоящее время вице-премьер по вопросам ВПК Юрий Борисов в 2017-м сообщал, что ударные вертолёты Ка-52 «Катран», созданные для службы на «Мистралях», будут поставлены на два вертолётоносца «Лавина». Также он отмечал, что флот рассчитывает получить эти корабли до 2025 года, то есть в рамках выполнения госпрограммы вооружений 2018-2027 гг. Об этом же говорит и источник ТАСС.

С похожими заявлениями выступали и генеральный конструктор «Невского проектно-конструкторского бюро» Сергей Власов, и начальник управления кораблестроения ВМФ, контр-адмирал Владимир Тряпичников. По их словам, в Крыловском государственном научном центре в Санкт-Петербурге сформирован облик большого десантного корабля нового проекта. Он будет принципиально отличаться от БДК «Пётр Моргунов», то есть от всей линейки советско-российских десантных судов. О том, что при проектировании нового корабля широко использовался опыт, полученный при строительстве кормовых частей «Мистралей», журналистам сообщал и советник гендиректора Крыловского центра Валерий Половинкин.

Вице-премьер по вопросам ВПК Юрий Борисов. Фото: www.globallookpress.com

Упоминается в открытых источниках и другой вертолётоносец — «Прибой», разработкой которого занималось Невское ПКБ. Отличие этого корабля от «Лавины» заключается в тоннаже: водоизмещение «Прибоя» — 14 000 тонн, а «Лавины» — 24 000 тонн.

Оба проекта представлялись на форуме «Армия-2015». Три года спустя на «Армии-2018» КГНЦ вновь представил проект своего корабля, несколько изменив его характеристики, из чего можно сделать вывод, что российское военное руководство пришло к мнению, что стране нужны большие корабли.

В наследство от «Мистралей» российским проектам достались плоская палуба, надстройка островного типа по правому борту, доковая камера с десантными катерами и многочисленное авиакрыло в составе 12-16 вертолётов.

Смысл и резоны

Критика в адрес «Мистралей» со стороны российских военных экспертов стала звучать буквально с первого дня после того, как стало известно о намерении Москвы и Парижа заключить сделку. Специалисты отмечали, что российский флот не имеет доктрины применения таких кораблей, что у нас нет нужной инфраструктуры и, более того, нет задач, для которых их следовало бы применять.

Однако время показало, что Россия способна вести активную политику не только вдоль своих границ, но и в отдалённых регионах, в отрыве от своих баз снабжения и центров управления. Для чего в реальной жизни могут понадобиться десантные корабли советской концепции? Ну разве что отбивать Курилы, если вдруг Япония сойдёт с ума и попытается их оккупировать (даже само такое предположение выглядит бредом, учитывая, сколько противокорабельных ракет размещено на Итурупе и Кунашире).

С другой стороны, мистралеподобные «корыта», как их ласково окрестили некоторые недоброжелатели, отлично справятся с поддержкой дружественных нам режимов в любой точке мира от Венесуэлы до Сирии.