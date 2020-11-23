Русским хамят по-братски

Автор:

Александр Чаусов

В частности, на встрече российской делегации с премьер-министром Армении Николом Пашиняном не был выставлен российский флаг.

Здесь нужно оговориться: международный дипломатический протокол на международных встречах предполагает наличие государственных флагов обеих сторон. В принципе, это дипломатическая норма по умолчанию. И отсутствие российского триколора на переговорах заметили очень многие. И закономерно возмутились.

Странный дипломатический протокол

Российский МИД, впрочем, пытается смягчить ситуацию, комментируя ситуацию в том духе, что "у каждой страны свой дипломатический протокол", говоря о том, что важнее флагов всё же содержательная сторона переговоров. С этим тезисом поспорить трудно. В нынешней ситуации главное, чтобы воцарился мир, а уж есть ли в Армении российский флаг для переговоров или бюджет этого маленького, но очень гордого народа не позволяет совершать такие "дипломатические" траты – дело десятое. Россия в данном случае не гордая и вообще, "это внутреннее дело Армении".

С другой стороны, те же наблюдательные сетевые пользователи заметили, что в 2016 году на переговорах с Германией Армения на встрече с канцлером Ангелой Меркель изыскала не только немецкий флаг, но и флаг Евросоюза. Что позволяет заподозрить Армению в, скажем так, "дипломатических двойных стандартах".

При этом акция с отсутствием российского флага очень уж удачно ложится в канву публичной политики Армении и Пашиняна по отношению к России. Нынешний премьер этой маленькой и очень гордой страны – убеждённый западник, в чем-то даже либерал, а значит, по сложившейся традиции, русофоб. Поэтому сделать маленькую, но публичную и символичную гадость по отношению к нашей стране – это, в общем-то, не случайность, а политическое кредо армянского лидера.

Тем более, что сейчас у него в связи с поражением в карабахском конфликте начались огромные политические проблемы. Оппозиция называет армянского премьера чуть ли не предателем национальных интересов страны и требует если не крови, то как минимум отставки. И в этой ситуации Пашиняну крайне важно хотя бы как-то продемонстрировать независимость и суверенитет. А также ту самую "маленькую национальную гордость". Ну, вот как умеет, так и демонстрирует. На уровне флагов на переговорах.

Хотя, стоит повториться, содержание переговоров всё же важнее, чем флаги и прочие демонстративные символические жесты. А переговоры эти закрепляют мир в зоне карабахского конфликта, а также присутствие российских миротворцев. Что, в целом, весьма и весьма хорошо.

Жест с российским флагом демонстрирует настоящее отношение к России армянских политических элит. А ясность – это всегда хорошо. Дабы не обольщаться в дальнейшем плачем и стенаниями про "братский христианский народ".

К слову, в последние дни этого плача в Сети всё больше. И, кажется, в вопрос с "братским христианством" армян тоже нужно бы внести ясность. Армяне – это не православные, а григориане. Они не признали решений Халкидонского Вселенского Собора. А потому евхаристического общения с ними у Русской Церкви, да и у любой другой канонической поместной Православной Церкви – нет. Если уж говорить недипломатично, но честно, православные к григорианам относятся как к раскольникам. Роднит нас, пожалуй, только очень большое сходство григорианского богословия с православным. Но сходство совсем не означает – тождество.

Чтобы было понятно, на определённом этапе элита татаро-монгольской Орды тоже была в массе своей христианской. Там стало популярным несторианство. Это даже позволило пройти обряд адельфопоэзиса (христианского братания) Александру Невскому и сыну Батыя Сартаку. Но особо братских и тёплых чувств между Русью и Ордой это ордынское христианство не прибавляло ни разу.

Так что в плане вероисповедательной близости с армянами... Ну, вот она у нас примерно такая же, какая в своё время была с Ордой.

Кое-что о "братских народах"

Второй важный момент – это, собственно, "братство" народов. К счастью, в России после событий на Украине, да и в Белоруссии все иллюзии на тему "братских народов" уже закончились. Братские, они же союзные, у нас армия, флот и войска стратегического назначения с ядерными ракетами на гиперзвуке. Все остальные могут быть долговременными или ситуативными партнёрами на взаимовыгодных основаниях. А могут и не быть.

Собственно, перед Арменией сейчас стоит именно такой выбор. Либо эта маленькая и гордая страна будет чуть менее гордой, либо чуть более маленькой. Потому что, думается, тому же Алиеву не очень нравится, как отделена от Азербайджана Нахичевань. И вот если бы она не была отделена территорией Армении, то было бы Алиеву, да и многим азербайджанцам, прямо очень чудесно и замечательно. И, по сути, единственное, что мешает эту мечту осуществить – это российские миротворческие усилия.

Тем более что на этот регион с большим интересом смотрит Турция, у которой к армянам давняя и весьма пылкая "любовь", доходящая временами до геноцида. При этом Турция и Азербайджан – это не просто союзники, это государства, живущие в концепции "две страны – один народ". И этому "одному народу", так уж чисто исторически сложилось, армяне не то чтобы сильно нравились просто фактом своего существования.

А так, конечно, да, можно и флаг российский не выносить, и вообще устраивать русофобские пакости, потом стеная о "братском народе" и о том, как "Россия предала многовековую дружбу". Продолжайте в том же духе, господа армяне, у вас очень интересно получается. Самоубийственно интересно, если уж говорить совсем честно.