Русским избирателям гарантировали безопасность в четырёх городах Украины

Киев дал гарантии безопасности русским избирателям, которые находятся на Украине и хотят принять участие в выборах в Думу. Охраняемые избирательные участки будут организованы в четырёх украинских городах.

Речь идёт о Киеве, Харькове, Одессе и Львове. В этих городах граждане России смогут прийти в местное дипломатическое представительство своей страны и проголосовать. Об этом в четверг заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

При этом она подчеркнула, что власти Украины согласились гарантировать безопасность избирателей.

Я очень этому рада, что Украина гарантировала безопасность. Потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, - отметила глава Центризбиркома, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Памфилова также добавила, что жители Донбасса, у которых есть паспорт России, могут проголосовать дистанционно или выехать на избирательный участок, расположенный в Ростовской области.

Отметим, что главная опасность, которая грозит русским избирателям на Украине, - это местные националисты. Агрессивные радикалы уже неоднократно нападали на людей просто за то, что те демонстрировали флаг России, георгиевскую ленту или пели русские песни.