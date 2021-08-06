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Русским избирателям гарантировали безопасность в четырёх городах Украины

06 августа 2021, 00:45  •  84 • Политика
Киев дал гарантии безопасности русским избирателям, которые находятся на Украине и хотят принять участие в выборах в Думу. Охраняемые избирательные участки будут организованы в четырёх украинских городах.
Речь идёт о Киеве, Харькове, Одессе и Львове. В этих городах граждане России смогут прийти в местное дипломатическое представительство своей страны и проголосовать. Об этом в четверг заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
При этом она подчеркнула, что власти Украины согласились гарантировать безопасность избирателей.
Я очень этому рада, что Украина гарантировала безопасность. Потому что у нас были проблемы на прошлых выборах, - отметила глава Центризбиркома, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Памфилова также добавила, что жители Донбасса, у которых есть паспорт России, могут проголосовать дистанционно или выехать на избирательный участок, расположенный в Ростовской области.
Отметим, что главная опасность, которая грозит русским избирателям на Украине, - это местные националисты. Агрессивные радикалы уже неоднократно нападали на людей просто за то, что те демонстрировали флаг России, георгиевскую ленту или пели русские песни.

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