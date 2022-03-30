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Русским грозит "тотальное истребление": Переговоры с Киевом обречены - военный эксперт

30 марта 2022, 14:05  •  66 • Политика
Переговоры с Киевом обречены, убеждён военный эксперт Константин Сивков. Он выразил уверенность, что конструктивный диалог с нынешним киевским режимом невозможен. Если же он будет продолжен, русским людям на Украине может грозить "тотальное истребление".
Киев на переговорах с Москвой решил пойти на значительные уступки, отметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".
Инициативы украинской стороны предполагают отказ от разработки ядерного оружия в Незалежной, от участия страны в каких-либо военных альянсах, от производства и развёртывания вооружений массового поражения на Украине, а также от размещения там иностранных армий и их баз.
Киев заверяет, что готов пойти на это при условии получения гарантий безопасности со стороны Москвы. В свою очередь, замминистра обороны России Александр Фомин объявил о кратном сокращении боевой активности наших войск под Киевом и Черниговом.
О возможности адекватных договорённостей с украинскими властями в прямом эфире порассуждал доктор военных наук Константин Сивков. Он выразил уверенность, что конструктивный диалог с нынешним киевским режимом невозможен.
Более того, эксперт считает, что дальнейший диалог с руководством Украины грозит завести Россию на опасную почву - он будет стоить победы, обнулит нынешние успехи и поставит под удар русских людей:
Мирный договор с этим режимом будет означать только одно - что Россия капитулирует перед объединённым Западом. Это будет означать и катастрофу для русскоязычных людей и вообще ориентированных на Россию жителей Украины. Их будут просто тотально истреблять. Никакой денацификации не будет.

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