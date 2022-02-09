Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда пот...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Главная / Политика

Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде

09 февраля 2022, 10:25  •  200 • Политика
Inside the Games настаивает, что русские фигуристы оказались в центре допинг-скандала на Олимпиаде. Происходит это после триумфальных побед нашей команды. Ожидаемо...
Громкий заголовок о допинговом скандале или допинговой тайне русских фигуристов сформулировал Майкл Павитт в заметке для Inside the Games. Ссылается автор материала на информацию Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU).
Подозрения у журналистов закрались из-за того, что церемония награждения по итогам триумфального проката русских должна была состояться накануне, однако событие отложили. Почему? Говорят, решение вызвано "юридическими вопросами". В ISU сообщили, что проблема касается одной из допинг-проб, которую один из участников нашей команды сдал до начала соревнований в Пекине. В командном зачёте наши победили, а теперь Марк Адамс из МОК сообщает о "возникшей проблеме", добавляя:
Поскольку произошедшее имеет юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе. Это новая проблема. Надеюсь, мы сообщим вам об этом позже.
Остаётся лишь добавить, что наши ближайшие конкуренты - это США и Япония. И ожидать, что наши соперники смирятся с поражением, было бы странно. В то же время и отрицать триумф сборной России по фигурному катанию на этих Играх бессмысленно. Надеемся, что недоразумение с этой попыткой разогреть допинг-скандал разрешится в самом скором времени.
Больше новостей о выступлении наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине - в специальном разделе на страницах "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


200
Источник
Похожие новости
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военной агрессии"
09 февраля 2022, 02:15
Источник раскрыл, как отзывается Байден о европейских лидерах в частных беседах
09 февраля 2022, 06:20
Япония готовит Европе "необычный шаг" с газом
09 февраля 2022, 08:05
Зачем США паника на Украине? Китайские аналитики заявили прямо
09 февраля 2022, 02:15
Визит президента Бразилии в Россию хотели сорвать. Догадки подтвердили на высшем уровне
09 февраля 2022, 06:20
"Терпеливой" Украине-красавице назвали способ решить проблему Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 февраля 2022, 04:35
Лидеры Франции, Германии и Польши из Берлина обнародовали сигнал Кремлю о "военн...
09 февраля 2022, 02:15
Источник раскрыл, как отзывается Байден о европейских лидерах в частных беседах
09 февраля 2022, 06:20
Япония готовит Европе "необычный шаг" с газом
09 февраля 2022, 08:05
Зачем США паника на Украине? Китайские аналитики заявили прямо
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2022, 18:35
Время для переговоров исчерпано
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
08 февраля 2022, 13:25
Украина изощрённо наказала живущую на Украине мать героя Донбасса
05 февраля 2022, 01:25
"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США
04 февраля 2022, 21:55
Россия и США не выдержали "внутри ООН": "Заткнись, Канада!"
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
03 февраля 2022, 02:10
Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.