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Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
09 февраля 2022, 10:25 • 200 • Политика
Inside the Games настаивает, что русские фигуристы оказались в центре допинг-скандала на Олимпиаде. Происходит это после триумфальных побед нашей команды. Ожидаемо...
Громкий заголовок о допинговом скандале или допинговой тайне русских фигуристов сформулировал Майкл Павитт в заметке для Inside the Games. Ссылается автор материала на информацию Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU).
Подозрения у журналистов закрались из-за того, что церемония награждения по итогам триумфального проката русских должна была состояться накануне, однако событие отложили. Почему? Говорят, решение вызвано "юридическими вопросами". В ISU сообщили, что проблема касается одной из допинг-проб, которую один из участников нашей команды сдал до начала соревнований в Пекине. В командном зачёте наши победили, а теперь Марк Адамс из МОК сообщает о "возникшей проблеме", добавляя:
Остаётся лишь добавить, что наши ближайшие конкуренты - это США и Япония. И ожидать, что наши соперники смирятся с поражением, было бы странно. В то же время и отрицать триумф сборной России по фигурному катанию на этих Играх бессмысленно. Надеемся, что недоразумение с этой попыткой разогреть допинг-скандал разрешится в самом скором времени.
Больше новостей о выступлении наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине - в специальном разделе на страницах "Первого русского".
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