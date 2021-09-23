|
Русским дипломатам в ПАСЕ ограничили свободу передвижения
23 сентября 2021, 11:15 • 268 • Политика
Дипломатам от России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) ограничили свободу передвижения. Об этом сообщил сенатор Владимир Круглый.
По словам сенатора, русским дипломатам на ПАСЕ запретили свободное передвижение из-за непризнания европейцами вакцины "Спутник V".
По данным РИА Новости, делегатам от нашей страны буквально не разрешают свободно передвигаться.
Подпишитесь на нас
268
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2021, 15:45
|
21 сентября 2021, 07:55
|
20 сентября 2021, 03:30
|
18 сентября 2021, 06:35
|
19 сентября 2021, 12:50
|
18 сентября 2021, 02:00
|
20 сентября 2021, 17:15