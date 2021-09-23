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Русским дипломатам в ПАСЕ ограничили свободу передвижения

23 сентября 2021, 11:15  •  268 • Политика
Дипломатам от России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) ограничили свободу передвижения. Об этом сообщил сенатор Владимир Круглый.
По словам сенатора, русским дипломатам на ПАСЕ запретили свободное передвижение из-за непризнания европейцами вакцины "Спутник V".
По данным РИА Новости, делегатам от нашей страны буквально не разрешают свободно передвигаться.

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