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Русским дипломатам шлют письма с угрозами - Шульгин

29 марта 2022, 21:10  •  23 • В мире
В посольство в Нидерландах пришли письма с угрозами физической расправы, уточнил посол России в Гааге Александр Шульгин.
В Нидерландах русские дипломаты получают письма с угрозами. Об этом сообщил посол России в Гааге Александр Шульгин. По его словам, угрозы идут и в адрес дипсотрудников, и в адрес членов их семей.
Ранее Нидерланды объявили о высылке 17 представителей русского дипкорпуса. Как заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, они якобы работали под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности" страны.
Также во вторник, 29 марта, стало известно о высылке более 20 дипломатов из Бельгии, четырёх - из Ирландии, одного - из Чехии.
На эти недружественные действия Москва также готовит свой ответ.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва примет ответные меры в отношении стран, объявивших о высылке русских дипломатов.

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