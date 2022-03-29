Русским дипломатам шлют письма с угрозами - Шульгин

В посольство в Нидерландах пришли письма с угрозами физической расправы, уточнил посол России в Гааге Александр Шульгин.

В Нидерландах русские дипломаты получают письма с угрозами. Об этом сообщил посол России в Гааге Александр Шульгин. По его словам, угрозы идут и в адрес дипсотрудников, и в адрес членов их семей.

Ранее Нидерланды объявили о высылке 17 представителей русского дипкорпуса. Как заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, они якобы работали под дипломатическим прикрытием и "представляли угрозу безопасности" страны.

Также во вторник, 29 марта, стало известно о высылке более 20 дипломатов из Бельгии, четырёх - из Ирландии, одного - из Чехии.

На эти недружественные действия Москва также готовит свой ответ.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва примет ответные меры в отношении стран, объявивших о высылке русских дипломатов.