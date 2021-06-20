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Русским дали совет по сбережениям: "Сейчас самое время"

20 июня 2021, 17:40  •  195 • Политика
Русским дали совет по сбережениям. Финансовый аналитик Анна Бодрова порекомендовала жителям России менять рубли на доллары до конца текущего месяца: "Сейчас самое время".
Cтарший аналитик "Альпари" Анна Бодрова в беседе с "Российской газетой" порекомендовала жителям страны менять рубли на доллары до конца текущего месяца.
Эксперт заметила, что американская валюта демонстрирует стабильность на международном рынке, и в дальнейшем это положение, согласно её прогнозу, закрепится на длительный срок.
Собеседница издания обратила внимание на результаты совещания представителей американской ФРС. Стало понятно, что в ближайшие два с половиной года можно ожидать два новых увеличения процентной ставки.
Таким образом, ЦБ нашей страны, очевидно, тоже продолжит курс на повышение ключевой ставки, добавила Бодрова.
В связи с этим она обратилась к русским гражданам, которые подумывали о приобретении иностранной валюты для создания накоплений или путешествий за границу:
Сейчас самое время.

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