Русским дали совет по сбережениям: "Сейчас самое время"

Русским дали совет по сбережениям. Финансовый аналитик Анна Бодрова порекомендовала жителям России менять рубли на доллары до конца текущего месяца: "Сейчас самое время".

Cтарший аналитик "Альпари" Анна Бодрова в беседе с "Российской газетой" порекомендовала жителям страны менять рубли на доллары до конца текущего месяца.

Эксперт заметила, что американская валюта демонстрирует стабильность на международном рынке, и в дальнейшем это положение, согласно её прогнозу, закрепится на длительный срок.

Собеседница издания обратила внимание на результаты совещания представителей американской ФРС. Стало понятно, что в ближайшие два с половиной года можно ожидать два новых увеличения процентной ставки.

Таким образом, ЦБ нашей страны, очевидно, тоже продолжит курс на повышение ключевой ставки, добавила Бодрова.

В связи с этим она обратилась к русским гражданам, которые подумывали о приобретении иностранной валюты для создания накоплений или путешествий за границу: