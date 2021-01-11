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Русским дали ещё 10 лет жизни. Затем - в Китай. Что "эксперты" сулят России уже в 2021-м?
11 января 2021, 17:40 • 105 • Политика
Русским дали ещё 10 лет жизни. Затем - в Китай. Что "эксперты", предсказатели и всевозможные гадалки сулят России уже в 2021-м? Некоторые из них убеждены, что нашу страну в этом году ждёт гибель. Впрочем, многие аналогичные пророчества ранее так и не сбылись.
России время от времени грозят концом, опираясь на мнения экспертов, древние пророчества и даже предсказания гадалок, которые периодически появляются в Рунете, рассказывается в программе "Взгляд Царьграда".
Так, звучали уверения, что в 2021 году Россия исчезнет, что к 2030-му граждане РФ вымрут, что Урал объединится с Сибирью и наша страна станет частью Китая.
И это лишь малая часть обещаний со стороны всевозможных "аналитиков" и предсказателей. Одно из утверждений опирается на слова алхимика Парацельса, родившегося в конце XV века. Он якобы предсказал развал России по итогам третьей мировой войны.
Многих напугал этот фейк, как можно понять из комментариев в соцсетях, и мало кого смутило, что Парацельс всё-таки был лекарем, а не пророком.
Тем не менее множество аналогичных прогнозов ранее так и не сбылись. Речь, например, о предсказаниях канадского писателя-футуролога Доминика Рикарди, так называемого "квебекского Нострадамуса", и американского политолога Джорджа Фридмана.
Оба давали РФ не больше 10 лет жизни, обещая, что страна скоро распадётся, а Сибирь и Дальний Восток отойдут Японии и Китаю. Эти "эксперты", однако, ждали кончины России к 2002 и 2011 годам соответственно, чего так и не произошло.
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