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Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии
02 декабря 2020, 15:10 • 268 • Политика
Зампостпреда России при ООН Полянский разоблачил "посредников" - Францию и Германию. Говоря о готовящейся встрече Совбеза ООН по выполнению Минских договорённостей по Донбассу, дипломат раскрыл "подставу" для России от Парижа и Берлина. Русским готовили "бойкот". "Маски сброшены, господа!" - резюмировал дипломат.
2 декабря постпредство России готовит встречу Совбеза ООН по "формуле Арриа". Но в процессе подготовки выяснилась одна "подстава", которую для русских готовили Берлин и Париж. Разоблачил "посредников" по выполнению Минских договорённостей по Донбассу зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Ожидается, что во встрече примут участие не только Франция и Германия, но также представители ДНР и ЛНР в минской контактной группе. Однако европейские "посредники" решили, судя по словам российского дипломата, не просто дистанцироваться от этого собрания, но ещё и других подбивали на бойкот русским.
По словам Полянского, "Берлин и Париж с самого начала всеми правдами и неправдами пытались сорвать встречу". А когда поняли, что это не получится, пошли на провокацию - "стали подбивать остальных бойкотировать наше мероприятие".
Дипломат не без сарказма обратил внимание на "правдивое лицо", которое красноречиво продемонстрировали в данном случае "посредники"
"Никакого дела им нет ни до минского процесса, ни до дончан, ни до русскоязычных жителей Украины в целом, - без прикрас высказался дипломат. - Никакие они не посредники, и ждать от них нечего, сейчас это стало абсолютно очевидно. Маски сброшены, господа!"
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