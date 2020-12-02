Русским - бойкот: Дипломат сбросил "минские" маски с Франции и Германии

2 декабря постпредство России готовит встречу Совбеза ООН по "формуле Арриа". Но в процессе подготовки выяснилась одна "подстава", которую для русских готовили Берлин и Париж. Разоблачил "посредников" по выполнению Минских договорённостей по Донбассу зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Ожидается, что во встрече примут участие не только Франция и Германия, но также представители ДНР и ЛНР в минской контактной группе. Однако европейские "посредники" решили, судя по словам российского дипломата, не просто дистанцироваться от этого собрания, но ещё и других подбивали на бойкот русским.

По словам Полянского, "Берлин и Париж с самого начала всеми правдами и неправдами пытались сорвать встречу". А когда поняли, что это не получится, пошли на провокацию - "стали подбивать остальных бойкотировать наше мероприятие".

Дипломат не без сарказма обратил внимание на "правдивое лицо", которое красноречиво продемонстрировали в данном случае "посредники"

"Никакого дела им нет ни до минского процесса, ни до дончан, ни до русскоязычных жителей Украины в целом, - без прикрас высказался дипломат. - Никакие они не посредники, и ждать от них нечего, сейчас это стало абсолютно очевидно. Маски сброшены, господа!"