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Русских журналистов взяли "под конвой". Потому что НАТО
12 января 2022, 14:50 • 176 • Политика
Русских журналистов взяли "под конвой" в Брюсселе. Потому что в НАТО относятся к репортёрам с крайним недоверием и никуда не отпускают их без присмотра.
Корреспондента русского телеканала "Звезда" Константина Коковешникова не пустили в штаб-квартиру НАТО, где должно состояться заседание Совета Россия - НАТО. Съёмочной группе не разрешают даже приближаться к зданию. Охрана требует немедленно прекратить съёмку и покинуть территорию.
Как сообщает Telegram-канал "Звезды", заявки на аккредитацию подавались вовремя, однако ответа так и не поступило.
- отметил Коковешников.
Журналистка Анастасия Попова в свою очередь сообщила, что русских корреспондентов в буквальном смысле держат под конвоем. Их заперли в помещении, в туалет отпускают только с сопровождением, в кафетерий конвоируют по одному - "за водой для всех". При этом взаперти сидят только представители СМИ России.
По словам Поповой, у русских журналистов красный пропуск, который не позволяет сделать и шаг без сопровождения службы безопасности. У всех остальных - зелёный, который позволяет ходить где вздумается.
- заметила она.
Скриншот:Telegram/Анастасия Попова
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