Русских журналистов взяли "под конвой". Потому что НАТО

Русских журналистов взяли "под конвой" в Брюсселе. Потому что в НАТО относятся к репортёрам с крайним недоверием и никуда не отпускают их без присмотра.

Корреспондента русского телеканала "Звезда" Константина Коковешникова не пустили в штаб-квартиру НАТО, где должно состояться заседание Совета Россия - НАТО. Съёмочной группе не разрешают даже приближаться к зданию. Охрана требует немедленно прекратить съёмку и покинуть территорию.

Как сообщает Telegram-канал "Звезды", заявки на аккредитацию подавались вовремя, однако ответа так и не поступило.

Нас не пускают не то что внутрь, но даже не разрешают находиться в непосредственной близости от ворот штаб-квартиры военного блока. Там специально обученные люди в оранжевых жилетах стоят и требуют, чтобы мы прекратили съёмку,

- отметил Коковешников.

Журналистка Анастасия Попова в свою очередь сообщила, что русских корреспондентов в буквальном смысле держат под конвоем. Их заперли в помещении, в туалет отпускают только с сопровождением, в кафетерий конвоируют по одному - "за водой для всех". При этом взаперти сидят только представители СМИ России.

По словам Поповой, у русских журналистов красный пропуск, который не позволяет сделать и шаг без сопровождения службы безопасности. У всех остальных - зелёный, который позволяет ходить где вздумается.

Ведут себя жёстко, за попытку издалека со спины снять этих сопровождающих едва не отобрали камеру. А так все очень милы, добры и широко улыбаются в лицо,

- заметила она.

Скриншот:Telegram/Анастасия Попова