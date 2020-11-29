Русских загоняют в цифровой "гроб": Греф и власти Москвы готовят глобальную утилизацию?

Мэрия Москвы разработает систему, которая будет собирать "цифровой профиль" жителей столицы. Для чего это нужно и к чему ведёт, прокомментировал Андрей Кормухин в эфире программы "Царьград. Главное".

Речь идёт о системе мониторинга и анализа интернет-активности москвичей, которая будет собирать сведения о пользователях всех городских услуг и сможет изучать активность людей в отдельно взятых районах с помощью общественных точек доступа к Wi-Fi. Помимо этого, будет отслеживаться ещё и "лояльность" жителей города. Расшифровки термина "лояльность" в тендере на создание не приводится, зато есть цена - 280 миллионов рублей.

Через некоторое время мы перестанем быть людьми - мы будем электронными профилями, через которые вот эти вот хозяева нового мирового порядка будут определять, стоит человеку жить или утилизировать его! - прокомментировал общественный деятель Андрей Кормухин в эфире программы "Царьград. Главное".

Он призвал жителей Москвы внимательнее присмотреться к зданию, которое возводят рядом с минским шоссе. Это новый дата-центр. Когда все данные о москвичах будут собраны в единую систему, именно этот центр будет решать судьбу жителей города.