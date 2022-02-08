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Русских в Сирии ждёт коварная провокация: СВР сообщила детали

08 февраля 2022, 13:25  •  143 • Политика
Служба внешней разведки узнала о планах Вашингтона втянуть русских военных в Сирии в коварные провокации с участием "мирных протестующих". Кроме того, американцы намерены задействовать для этой цели "спящие" ячейки экстремистов.
Американские военачальники планируют начать в Сирии масштабную медийную кампанию с целью разжечь массовые протесты в обществе. Об этих намерениях узнала Служба внешней разведки России.
Как говорится в сообщении ведомства, американские военные намерены использовать в качестве почвы для протестов сложное социально-экономическое положение страны. При этом во время массовых беспорядков правоохранителей будут намеренно провоцировать на чрезмерное применение силы в отношении демонстрантов.
Кроме того, русской разведке известно также, что американские спецслужбы хотят активизировать "спящие" ячейки экстремистских организаций в Дамаске, его окрестностях и Латакии, чтобы заставить их совершать точечные акции как против сирийских силовиков, так и против военнослужащих России и Ирана.

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