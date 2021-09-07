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Русских в посольстве США переманивали на свою сторону. Захарова указала на "интересный нюанс"

07 сентября 2021, 01:05  •  71 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об особенностях в работе посольства США в России.
В МИД России раскрыли, как американские дипломаты использовали граждан нашей стране. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что русских "конвертировали" в гражданина другой страны.
Как это происходило – граждан России нанимали для работы в посольстве, платили зарплату, и сманивали.
"Они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая веселая карусель", - пояснила Захарова.
Представитель МИД указала, что для ряда сотрудников посольства работа там была возможностью получить гражданство другой страны.
"То есть как интересно получается. С одной стороны, они их нанимали. С другой стороны - мы это говорили, но почему-то наши германские партнеры на это не обратили внимание - как правило их работа и возможность получения контракта, в частности, в посольстве США, непосредственно была связана с возможностью получения либо вида на жительство, либо гражданства. Такой небольшой интересный нюанс", - сказала она.

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