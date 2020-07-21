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Русских в Незалежной подвергнут насильственной украинизации

21 июля 2020, 18:00  •  110 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Граждан заставят определиться с национальной идентичностью государства
Живущее в Незалежной население с русским самосознанием необходимо насильственно украинизировать, но предлагается сделать это "в мягкой" форме. Об этом говорил свеженазначенный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в интервью Остапу Дроздову в эфире "4 канала".
"У нас понятие "украинизация" часто путают с чем-то насильственным. Я, наверное, сторонник мягкой украинизации. И тут я бы говорил не только о языковой украинизации, которая, в действительности, имеет место... Это, в первую очередь, вопрос идентичности", – заявил пан Кремень (видеоэфир опубликован на ютюб-канале).
По его мнению, невозможно быть настоящим гражданином Незалежной и не являться "носителем украинскости", не знать собственную Конституцию и историю государства, не придерживаться законов страны, не класть руку на грудь во время звучания гимна.
Омбудсмен считает, что необходимо вводить языковые штрафы, однако применять их нужно "в отдельных крайних ситуациях, когда гражданин Украины пренебрегает, игнорирует и демонстрирует это с определенной открытостью".
Пан Дроздов констатировал, что в соборной произошла тотальная русификация, которую "оккупант" заложил на годы вперед, а теперь надо провести дерусификацию: "по сантиметру отбирать сферу языка, возвращать государству территорию языка". С этим постулатом его собеседник согласился, назвав данный процесс "интеллектуальной и духовной деоккупацией" соборной.
При этом пан Кремень отметил, что на мове на территории Украины с начала XX века мало кто разговаривает, все больше за пределами страны, в Канаде там, в Америке.
"Вопрос в другом: кто станет собирателем этих языковых земель? Кто сможет донести месседжи украинства миру, кто в действительности сможет объединить украинцев в один мощный кулак", – задался вопросом сам омбудсмен.
Напомним, уполномоченным по мове Кремень стал 8 июля. Он является одним из соавторов закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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