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Русских Украины объявляют неполноценными

05 июля 2021, 01:25  •  76 • Украина
Новости из страны апартеида
Верховная рада большинством голосов приняла в первом чтении законопроект Зеленского о коренных народах. Таковыми теперь считаются крымские татары, караимы и крымчаки. Они могут создавать свои школы, вузы и СМИ, учиться на родном языке, получать бюджетное финансирование, деньги от иностранных держав и организаций. Русские, венгры, поляки, белорусы, греки, молдаване, евреи становятся второсортными народами, как евреи в фашистской Германии!


«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что «Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы» и «бесправные национальные меньшинства, в первую очередь русские». Для них «только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции».

В конце апреля уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, которого называют Шпрехенфюрером, выпустил отчет о своей работе, в котором сообщил, что из 15 319 детсадов по всей стране всего 110 – русские. Если в 2019 году было 11 563 класса с русским языком обучения, то к концу 2020 года их оставалось всего 5421. 99,8% студентов колледжей, техникумов, училищ и 98,5% студентов университетов, академий и институтов обучаются на украинском языке.

С 16 июля 2021 года начнут действовать нормы об украинизации театров, цирков и квоты на количество книг на украинском языке в магазинах – их должно быть не менее 50%. Госслужащие должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия должны проводиться на украинском языке. Это же касается экскурсий и туризма.

Позицию Киева выразил депутат от «слуг» Олег Семинский. Он откровенно признал, что теперь «русские на законодательном уровне – не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины».

То, что в такой бумажке, как Основной закон Украины, ущемление прав граждан в зависимости от национальности запрещено и преследуется в уголовном порядке, никого не смущает. На такие мелочи давно не обращают внимания. ОПЗЖ заявляет, что «от дискриминации прав русских и представителей других национальных общин Зе-власть открыто перешла к строительству апартеида».

Попрано и международное законодательство. ООН указывает, что в декларации о правах коренных народов, определение «коренные народы» отсутствует. «Согласно Декларации, основополагающим критерием является собственное осознание себя как коренного народа. В Декларации сказано, что коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями».

А Зеленский всего лишь флюгер. В 2014 году в эфире телеканала «1+1» он говорил, что на востоке страны и в Крыму люди имеют право говорить по-русски. «Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски и я – гражданин Украины. Россия и Украина – действительно братские народы», – разглагольствовал этот комик. А 18 апреля 2014 года донецкая «Муниципальная газета» опубликовала интервью, в котором юморист Зеленский, не моргнув глазом, заявил: «Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ». Интересно!

Теперь этот флюгер развернули в другую сторону: Зеленский заявил, что русские и украинцы «точно не один народ», в противном случае «в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развевался желто-голубой флаг».

Между тем нежелание народа украинизироваться порой приобретает демонстративный характер. Футболист украинской сборной по футболу Артем Довбик, забивший победный гол в матче Украина – Швеция на Евро-2020, на пресс-конференции говорил по-русски, за что был подвергнут остракизму. Тренер сборной Андрей Шевченко и полузащитник Александр Зинченко в Риме перед игрой Украины и Англии провели пресс-конференцию на русском. Русские люди на Украине продолжают говорить по-русски, но украинские власти в рамках программы национально-патриотического воспитания собираются до 2025 года потратить более 300 млн. грн. на внедрение «украинской гражданской идентичности».

Власти насаждают представление о том, что русские на Украине – это «постколониальные деструктивные последствия» и синоним «языково-культурной неполноценности». В органах государственной власти и местного самоуправления должны работать только граждане со «сформированной национальной идентичностью».

Кто-то решится оспорить, что Украина превращается в страну торжествующего фашизма?
Владимир ПОЙМАНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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