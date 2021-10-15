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Русских учат, "как записаться татарином" на переписи населения

15 октября 2021, 11:30  •  134 • Политика
Перепись населения в России пытаются сделать предметом политических манипуляций. Мы уже рассказывали о флешмобе с призывом не называть себя русскими. Теперь он получил продолжение - в Татарстане распространяют видеоинструкцию, "как записаться татарином".
В социальных сетях активно распространяют призывы не записываться русскими в ходе переписи населения. Об этой циничной акции Царьград уже рассказывал ранее. Как выяснилось, история получила продолжение уже на новом уровне.
Если ранее мы имели дело лишь с простыми текстовыми сообщениями, то теперь стали появляться видеоинструкции, явно изготовленные профессионально. Так, в Татарстане население учат, "как записаться татарином". Предлагается пройти пять шагов.
В том числе эта видеоинструкция распространяется телеграм-каналом "Еду в Татарстан". Очевидно, что его подписчиками являются не только татары, но и представители многих других национальностей, проживающих в республике. Не говоря уже о титульной нации - русских в Татарстане более половины.
Предоставив инструкцию, "как записаться татарином", авторы канала милостиво разрешают сделать и другой выбор…

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