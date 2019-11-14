Русских туристов в Грузии заменят гомосексуалисты со всего мира. Шведы уже сделали рекламу - политолог

В числе стран, купивших права на показ, оказались Испания, Япония, Мексика, Австрия, страны Балтии, Дания, Финляндия, Греция, Норвегия, Швеция, Швейцария, Израиль, Тайвань и Турция. Кроме того, организаторы ведут переговоры с Великобританией, США и Германией, сообщает Национальный киноцентр Грузии.

Фильм "А потом мы танцевали" вошёл в список из 9 лучших фильмов в рейтинге критиков Каннского кинофестиваля Very Good New Films.

Ранее священнослужители Грузии вместе с верующими приняли участие в акции протеста, направленной против премьеры фильма. Акции протеста прошли 8 ноября 2019 года в Тбилиси и Батуми.

В ходе акций полиция задержала 27 человек. Организаторами протеста выступили "Общество защиты прав детей" и движение "Грузинский марш". Кроме того, его поддержал ряд священнослужителей Грузинской Православной Церкви. Участники акции пытались помешать показу фильма. Однако все показы фильмов состоялись, пишет издание.

По мнению политолога Руслана Осташко, за всем этим стоит кампания шведских гомосексуалов. Сначала они сняли фильм, обыграв в нём традиционные атрибуты Грузии (танцы и гостеприимство), затем организовали ему широкое пиар-освещение в виде акций протеста вслед за поддержкой на Каннском фестивале.

Скриншот: Twitter Руслана Осташко