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Русских туристов предупредили об опасных турецких комарах
29 января 2018, 04:54 • 134 • В мире
Роспотребнадзор предупредил о появлении переносчиков вируса Зика в Турции.
Комары в некоторых регионах Турции могут быть переносчиками вируса Зика. С таким предупреждением выступил Роспотребнадзор.
В сообщении Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека говорится, что были зафиксированы отдельные случаи появления комаров-переносчиков.
Так, комары, переносящие вирус, могут быть на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон.
В Роспотребнадзоре граждан призвали быть бдительными при поездке в Турцию. В ведомстве не исключили, что ареал обитания насекомых может увеличиться.
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