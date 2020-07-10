Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США

В нынешнем Афганистане теперь с благодарностью вспоминают советских военных, переброшенных Москвой в страну в 1979 году, в разгар гражданской войны. Так, если раньше прозвище "шурави", обозначающее на языке дари "советские", имело негативный и пренебрежительный оттенок, то теперь всё изменилось.

В разговоре с корреспондентом "Русской семёрки" бывший директор Дома афганской печати Зия Бумия рассказал, как во время гражданской войны на умы афганцев оказала тлетворное влияние "подлая пропаганда" Запада и пакистанских религиозных деятелей.

По его словам, в Афганистане активно распространяли гадости о русских солдатах - что они бездушные машины, способные только на убийства и разврат. На самом же деле, отмечает Бумия, всё оказалось совсем не так - советские воины одаривали местных детей конфетами, уважительно относились к старикам и женщинам.

В свою очередь, таджикский журналист Равшан Темуриён отмечает, что по-настоящему благородство русских афганцы смогли оценить лишь после того, как в их страну вторглись американцы. Аналогичное мнение высказал сержант афганской армии Сардарули, которому принадлежат такие слова: "Русские были настоящими солдатами, а американцы - трусы".