Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
"Троянский конь" Украины против нас сдохнет на подходе: Армия России н...
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на са...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
Главная / В мире

Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США

10 июля 2020, 03:00  •  71 • В мире
Спустя десятилетия после гражданской войны в Афганистане местные жители и бывшие военные с благодарностью вспоминают русских солдат. Говорят, что советские ребята были благородными воинами, в отличие от пришедших в страну потом американцев.
В нынешнем Афганистане теперь с благодарностью вспоминают советских военных, переброшенных Москвой в страну в 1979 году, в разгар гражданской войны. Так, если раньше прозвище "шурави", обозначающее на языке дари "советские", имело негативный и пренебрежительный оттенок, то теперь всё изменилось.
В разговоре с корреспондентом "Русской семёрки" бывший директор Дома афганской печати Зия Бумия рассказал, как во время гражданской войны на умы афганцев оказала тлетворное влияние "подлая пропаганда" Запада и пакистанских религиозных деятелей.
По его словам, в Афганистане активно распространяли гадости о русских солдатах - что они бездушные машины, способные только на убийства и разврат. На самом же деле, отмечает Бумия, всё оказалось совсем не так - советские воины одаривали местных детей конфетами, уважительно относились к старикам и женщинам.
В свою очередь, таджикский журналист Равшан Темуриён отмечает, что по-настоящему благородство русских афганцы смогли оценить лишь после того, как в их страну вторглись американцы. Аналогичное мнение высказал сержант афганской армии Сардарули, которому принадлежат такие слова: "Русские были настоящими солдатами, а американцы - трусы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
09 июля 2020, 21:00
"Сенсацию выдал": Тайные переговоры России по MH7 поспешил выдать Гордон. Но просчитался
09 июля 2020, 21:00
Польша жалеет, что не смогла захватить Литву в 1944 году
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
09 июля 2020, 23:00
Россия готова открыть границы, но на взаимных условиях
09 июля 2020, 23:00
Онкобольная в предсмертном интервью упрекнула врачей: "Мне страшно, и я очень злюсь на вирус"
09 июля 2020, 23:00
"Мы сделаем всё правильно": Помпео рассказал, как США лишит ВОЗ денег
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 00:00
Рейтинг Фургала стал выше Путина и ему вспомнили прошлое (Руслан Осташко)
10 июля 2020, 00:00
Глава Владимирской области не поддержал идею Жириновского о сложении полномочий
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 01:00
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
05 июля 2020, 06:16
Что ждёт Собянина - суд или президентское кресло?
04 июля 2020, 16:00
Фермеры Эстонии в отчаянии – урожай гибнет на глазах
03 июля 2020, 13:00
Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса
05 июля 2020, 10:00
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
07 июля 2020, 05:00
Британию ждёт "ответный удар" Москвы? Посольство России ответило на санкции Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.