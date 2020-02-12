Русских снова решили научить жить. Мирзаяну дали ответ

Автор:

Смолин Михаил

Как известно, глупость и гордыня растут на одном дереве. В данном случае они легко уместились в одном великовозрастном 35-летнем "постаревшем мальчике" Геворге Мирзаяне. Бездетный и безсемейный Мирзаян, считающий себя специалистом буквально во всём, родился в далёком Узбекистане, учился на нашей Кубани и примелькался ("прославился") на московских телеканалах.

Теперь он решил поучить Православную Церковь и русских людей, как надо правильно жить и какие поправки в Конституцию предлагать, а какие ни в коем случае. Он так думает… понимаешь.

Кто тебе велел думать, несчастный?

Когда дурак умён бывает? Когда молчит. Мирзаян не молчит. Он уверен, что в Конституции не должно быть Бога ("Кесареву - кесарево. Почему в Конституции не должно быть Бога"). А потому и православный Патриарх Кирилл, и исламский верховный муфтий Талгат Таджуддин, и прочие религиозные лидеры, поддержавшие идею внесения в преамбулу слова "Бог", выступили "предсказуемо неконструктивно".

Почему, спросим мы у великомудрого Геворга? Они, оказывается, все вместе не понимают всех "минусов" своего предложения.

Атеистическая организация КПРФ устами её лидера Зюганова говорит, что она не против Бога в Конституции. Фото: State Duma Russia / Globallookpress

Но, на их "счастье" (что спорно), в России "достаточно людей и экспертов, которые объясняют служителям культа и их сторонникам минусы данной идеи". Здесь интересен кондовый совковый оборот "служители культа". Наш Мирзаян оказывается банальным атеистом. Но и атеисты бывают разные. Вот атеистическая организация КПРФ устами её лидера Зюганова говорит, что она не против Бога в Конституции. Ещё один атеист получается, который атеистичнее всех других атеистов.

Мнимо умные замечания к слову "Бог"

Собственно, с этого и начинаются претензии. Оказывается, слово "Бог" в Конституции – это дискриминация атеистов. Но если слово "Бог" будет дискриминировать своим присутствием в тексте Конституции атеистов, не верящих в Бога, то по этой же логике сегодняшнее отсутствие слова "Бог" уже более ста лет должно дискриминировать всех верующих людей нашей страны вне зависимости от вероисповедания.

Мы все, граждане России, живём в переходное время от старых советских воинствующих атеистических установок к неким пока только нащупываемым обществом новым общественным устоям, где религиозная составляющая, хотят ли мирзаяны или нет, но занимает существенную роль. Продолжать делать вид, что "светское государство" это обязательно атеистическое государство, можно. Но это уже не отражает мировоззренческой реальности нашего общества. Светскость сегодня, скорее, это уважительное отношение к религиозным традициям, к их исторической роли в нашем государстве.

А поэтому, пока наша страна не Православная Российская Империя и не перешла ещё от не работающего лозунга "свобода, равенство и братство" к историческому драйверу "православие, самодержавие, народность", то упоминание слова "Бог" в Конституции не создаст никакой "юридической коллизии" со статьёй 14, в которой закреплён "светский" статус нашего государства.

Здесь нет никакого противоречия. Так же как нет противоречия между остающейся статьёй 15 про преимущества применения международного права и изменениями, которые решили внести в статью 79, добавив следующий текст: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации".

Мы все, граждане России, живём в переходное время от старых советских воинствующих атеистических установок к неким пока только нащупываемым обществом новым общественным устоям. Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Здесь есть лишь трудности редакционной правки статей в той части Конституции, которые считаются "неприкосновенными".

Надо сказать, что даже и с юридическими коллизиями общества живут столетиями. А вот с законами, которые не соответствуют общественным реалиям, государства живут значительно беспокойнее, ущемляя права (представления о правде) своих сограждан.

И здесь абсолютно наплевать на всех тех революционно "просвещённых людей", которые "бились веками… за отделение Церкви от государства". Их "важнейшее достижение" привело к величайшим гонениям и массовым религиозным репрессиям и многими сегодня заслуженно считается величайшей глупостью.

Что же касается юристов. Открою страшный секрет Мирзаяну, что они писали законы во всех государствах, были ли они религиозными, светскими или атеистическими, не важно.

Следующее "опасение" Мирзаяна состоит в том, что слово "Бог" должно иметь "общепринятое толкование". А, мол, все будут вкладывать в это слово своё наполнение. Ну и что здесь необыкновенного или страшного? Наконец-то найдено слово, в которое большинство населения сможет вложить своё понимание и принять его по-своему.

Например, в Конституции есть такие понятия, как республика и демократия. Есть ли у этих понятий "общепринятые толкования"? Конечно, нет. И то и другое для анархиста, коммуниста, либерала, националиста, монархиста будет наполняться весьма различным содержанием.

То же самое и в мире. Великобритания это не республика, но демократия, несмотря на то, что формально она монархия. СССР был республикой, но не был демократией в либеральном понимании, но считал себя формально демократией.

Очень беспокоит атеиста Мирзаяна, что слово "Бог" может быть "использовано для легитимации различных сект". Кстати, опасение очень не в духе западной демократии, которые всё время нас упрекают в "гонениях" на тоталитарные секты. Не бойтесь, Мирзаян, напротив, будет более чёткий подход к деструктивным сектам, так как религиозные знания станут более почётными и более признанными в нашей стране.

Претензии к русским людям

К несчастью, "не могу молчать" продолжил предъявление своих претензий ("Стержневая нация и унтерменши. Как поправка о "русских" вдохновила националистов").

Наряду с Богом ему мешают русские. Мирзаян наезжает на Константина Затулина, предложившего свою редакцию преамбулы Конституции: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединённый общей судьбой на своей земле".

Мол, в такой формулировке русские выступают не в культурном, наднациональном смысле, а в этническом. Помилуй Бог, русские выступают в этническом смысле. Форменная катастрофа. Скандал. Большинство в более чем 80% процентов населения посмели себя как то обозначить. Реальное безобразие. А где же всё то, за что боролись долгие годы все "приличного вида люди"? Где свобода, равенство и братство? Где демократия? Как только русские выходят на сцену истории, все понастроенные революционные декорации начинают рассыпаться. Реально страшно… некоторым товарищам.

Продолжать делать вид, что "светское государство" это обязательно атеистическое государство, можно. Но это уже не отражает мировоззренческой реальности нашего общества. Фото: Kichigin / Shutterstock.com

Хочется спросить, а почему от него не было слышно протестов по поводу Конституции Татарстана, где написано следующее: "Настоящая Конституция, выражая волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа..." и далее по тексту.

Или по отношению к тексту Конституции республики Удмуртия: "Удмуртия – государство в составе Российской Федерации, исторически утвердившееся на основе осуществления удмуртской нацией и народом Удмуртии…" (статья 1, пункт 1).

Какая-то очень выборочная эта борьба с "великорусским шовинизмом" и какой-то странный этот интернационализм, весьма дискриминационно и избирательно применяемый.

Претензии националистам

Затулин почему-то стал виноват у Мирзаяна в том, что потом другие люди стали высказывать своё мнение.

В таких демократах, как Мирзаян, удивляет, что у них всегда найдутся люди, которых "чисто демократически" надо ограничить в публичных правах. Поименованные им Холмогоров и Просвирнин (кстати, вполне себе разные люди, в том числе и в своих убеждениях) обвиняются в "узкопещерном менталитете", в том, что они являются "общественным илом", поднятым со дна.

На самом деле всё это либерально-социалистическая болтовня. Нет никаких многонациональных или мононациональных стран. Есть страны, которые организованы как государственные сообщества той или иной политической силой. В России такой силой была династия Рюриковичей и русский народ. Это можно пробовать оспаривать. Мол, революция всё изменила, СССР это многонациональная страна, где "угнетённые народы" стали свободными от своих угнетателей – "великорусских шовинистов". Но СССР давно умер, почти тридцать лет назад, из-за того, что многонациональные элиты решили жить отдельно от русского народа в своих мононациональных государствах.

Современное государство возродило своё национальное название – Россия. Кроме России у русских нет другой Родины. Русские создали свой Дом, который называется Россией. И Конституция этого Русского Дома не может игнорировать эту объективную реальность. Национальное самосознание русских уже не такое квёлое, как оно было в 90-е годы.

Да, кому-то может казаться, что русские ослабели, стали мало рожать детей, и что это может быть поводом держать их за бедных родственников в их же собственном Доме. Но это глубоко ошибочное мнение. Все, кто так считают и требуют немедленно "приструнить" неких русских националистов, хотят приструнить не только конкретных, поименованных Мирзаяном людей, а в целом русских, чтобы они не высовывались со своими естественными требованиями.

Как глупы и фальшивы все эти экивоки на события в Казахстане, где казахи повздорили с дунганами. Чуть только зайдёт вопрос о русских, то сразу начинают говорить о дезинтеграции страны.

Может, в событиях в Чечне, попытке её отделить от России виноваты были русские или их национализм? Может, желание Татарстана перейти на латиницу, попытки создать этническое государство были спровоцированы русскими? Может, русские какой-то народ выдавили из компактно занимаемой им территории? Напротив, где сейчас живут миллионы русских, уехавших или бежавших из некоторых национальных республик как внутри России, так и за её пределами? Позволительно спросить, а сам Мирзаян почему переехал из солнечного Узбекистана в наши неприветливые северные широты? Из-за русских?

Никакие унижения русских никогда не приводили к дезинтеграции страны именно потому, что русские – "стержневой", государствообразующий для России народ. И обиды, наносимые ему, не приводят русских к мысли отложиться от Российской Федерации. Вспоминайте недавнюю историю. Разве СССР развалился из-за русских?

Мирзаян назвал "гостями" русских националистов, призвал убрать их из федеральных СМИ, а также и из академических Институтов (таких как Институт стран СНГ). Он, несчастный, мечтает о монополии на мысль, о безальтернативности его скудоумию. Опять призывает власть, и даже религиозные организации, наступить на те же либеральные грабли "и дальше внедрять в российское общество понятие наднациональной, гражданской нации "россияне".

Что же касается совета Русской Православной Церкви направлять свою энергию в желаемое для Мирзаяна русло "обуздания псвевдоправославных активистов", это либо прирождённое хамство, либо призыв к гонениям по политическим мотивам. Как неправославного человека эта область церковной жизни (впрочем, как и все другие) не должна Вас волновать, как человека внешнего. Займитесь лучше своей быстробегущей и ещё столь не налаженной личной жизнью. Если, конечно, это не противоречит Вашей ориентации.