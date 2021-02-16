Русских снова прогоняют с Украины

Все, кто хочет жить в русскоязычной Украине, должны покинуть ее и выехать в Россию.Об этом в эфире 4 канала заявил одиозный львовский журналист, патологический русофоб Остап Дроздов.Дроздов заявил, что на Украине должны быть только украинские культура и традиции, а всему остальному тут не место.«Хотите жить в России – скатертью дорожка, в чем проблема? Кто-то держит? Регулярно, каждый день, есть рейсы через Минск на «рашу». Хотите жить в России – никто этому не противится. Зачем Россией делать нашу Украину, тем более на седьмом году войны с той самой Россией.Тут Украина, это украинская земля, это земля украинской культуры, украинских ценностей, украинской традиции, украинской памяти. Не нравится – скатертью дорожка, в чем проблема? Это же нормальное пожелание жить там, где ты счастлив, где ты живешь среди своих», – заявил Дроздов.