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Русских снова прогоняют с Украины

16 февраля 2021, 17:10  •  227 • Украина


Все, кто хочет жить в русскоязычной Украине, должны покинуть ее и выехать в Россию.

Об этом в эфире 4 канала заявил одиозный львовский журналист, патологический русофоб Остап Дроздов.

Дроздов заявил, что на Украине должны быть только украинские культура и традиции, а всему остальному тут не место.

«Хотите жить в России – скатертью дорожка, в чем проблема? Кто-то держит? Регулярно, каждый день, есть рейсы через Минск на «рашу». Хотите жить в России – никто этому не противится. Зачем Россией делать нашу Украину, тем более на седьмом году войны с той самой Россией.

Тут Украина, это украинская земля, это земля украинской культуры, украинских ценностей, украинской традиции, украинской памяти. Не нравится – скатертью дорожка, в чем проблема? Это же нормальное пожелание жить там, где ты счастлив, где ты живешь среди своих», – заявил Дроздов.

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