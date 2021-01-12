Русских снова хотят сделать крайними? Интерпол выдал два ордера на арест из-за взрыва в Бейруте

За взрыв в Бейруте собираются арестовать двух граждан России - Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева. Интерпол уже выдал соответствующие ордера, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

Гречушкин был владельцем судна, которое перевозило взрывоопасные удобрения из Батуми в Мозамбик. Из-за технических проблем корабль сделал незапланированную остановку в порту Бейрута, откуда его уже не выпустили. В итоге предприниматель разорился и бросил судно в порту. В свою очередь, Прокошев был капитаном корабля, перевозившего взрывоопасный груз.

Следует отметить, что вышеописанные события произошли ещё в 2014 году. Взрывоопасные удобрения 6 лет хранились на портовых складах, прямо рядом с фейерверками. В 2020 году местные власти затеяли ремонт. Вследствие нарушений пожарной безопасности произошло возгорание, которое повлекло за собой мощнейший взрыв, затронувший все районы Бейрута и сравнявший порт с землёй.

После этого по Бейруту прокатилась волна антиправительственных митингов, по итогам которых премьер страны Хасан Дияб заявил об отставке своего правительства в полном составе. Теперь, похоже, что крайними во всей этой истории хотят сделать не халатных чиновников, а двоих российских граждан, имевших к случившемуся весьма опосредованное отношение.