Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты

Появление морской пехоты помогло наладить конструктивные переговоры с неуступчивыми сомалийцами. О необычном случае из своей практики военным переводчиком рассказал Яков Слуцкий.

Военный переводчик - ответственная профессия, особенность которой заключается в сочетании воинской дисциплины и освоения языка, культуры и традиций другой страны. Об этом рассказал некогда военный переводчик, а ныне глава международных связей и межрегионального сотрудничества ГБУ РК "Дом дружбы народов" Яков Слуцкий.

Во времена СССР военные переводчики помогали национально-освободительным движениям и освободившимся странам Азии, Африки, Латинской Америки. В странах, с которыми у Союза были дружеские связи, появлялись специальные училища. В них проходила подготовка офицеров разных стран, освободившихся и борющихся за свою независимость.

Яков Слуцкий в беседе с "Политэкспертом" рассказал о необычном эпизоде, произошедшем в годы его службы в Сомали. Ещё в 1976 году русских в африканском государстве приветствовали, со страной были налажены прекрасные отношения.

Однако буквально на следующий год всё поменялось, и иностранцев настоятельно "попросили" из страны.

"В 1977 году поменялся курс страны, и всех наших специалистов в течение семи дней попросили покинуть страну", - отметил Слуцкий.

И вот в момент, когда из Могадишо должен был вылететь последний самолёт с техникой из училища, африканцы почему-то не стали их выпускать из страны.

"Нас не выпускали из Могадишо, и только после прихода десантной баржи с нашей морской пехотой переговоры пошли в более конструктивном варианте. Нам удалось это сделать с поддержки военнослужащих, в том числе военных переводчиков", - поделился он.