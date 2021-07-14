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Русских разделили на "чистых" и "нечистых": Чиновников уличили в "политической шизофрении"

14 июля 2021, 19:10  •  116 • Политика
Чиновников уличили в "политической шизофрении". Андрей Перла заметил, что некоторые их решения и слова слабо соотносятся друг с другом. Так, русских фактически разделили на "чистых" и "нечистых", хотя вакцинацию в стране официально называют добровольной.
Политический обозреватель "Первого русского" Андрей Перла в программе "Интервью" на канале Царьград высказался о ковидной дискриминации в России.
Он обратил внимание, что граждане в стране крайне недовольны ограничениями, которые вводятся в отношении невакцинированных. Притом сразу с двух точек зрения:
Во-первых, люди недовольны, что их разделяют на "чистых" и "нечистых", причём не объясняя, чем так называемые нечистые, собственно говоря, провинились. Ведь сказано, и неоднократно, в том числе президентом, что вакцинация - дело добровольное.
Во-вторых, жителей России возмущает, что если не в действиях, то в словах чиновников проявляется некая "политическая шизофрения", добавил обозреватель Царьграда.
Он пояснил, что большая часть представителей власти разных уровней произносят заявления, которые крайне сложно соотносятся друг с другом: то они говорят, что для коллективного иммунитета необходимо 60% привитых, то эта доля подскакивает до 80%, то потом до 100% и так далее.
Карантинные меры принимаются, но странным образом не относятся к чемпионату мира по футболу и к выпускному вечеру в Петербурге, но во всех остальных городах они относятся к выпускным вечерам… Политическая шизофрения косит ряды чиновников и вызывает чудовищное раздражение у людей, - резюмировал Перла.

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