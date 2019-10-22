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Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Кореи - Минобороны

22 октября 2019, 21:54  •  79 • Политика
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановые полёты над нейтральными водами акватории Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей. Как отметили в Минобороны России, самолёты проводили истребители Японии и Южной Кореи.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России успешно выполнили полёты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей. О плановом перелёте сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В ходе длительного перелёта российские бомбардировщики сопровождали истребители Южной Кореи и Японии, добавили в министерстве. Компанию составили и наши истребители - ситуацию контролировали Су-35С, а также самолёт дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.
В министерстве добавили, что русские лётчики на регулярной основе выполняют полёты по нейтральной территории в чётком соответствии с нормами международного права.

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