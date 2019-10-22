Русских "Медведей" - Ту-95МС проводили истребители Японии и Южной Кореи - Минобороны

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России успешно выполнили полёты над нейтральными водами Японского, Жёлтого и Восточно-Китайского морей. О плановом перелёте сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ходе длительного перелёта российские бомбардировщики сопровождали истребители Южной Кореи и Японии, добавили в министерстве. Компанию составили и наши истребители - ситуацию контролировали Су-35С, а также самолёт дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50.

В министерстве добавили, что русские лётчики на регулярной основе выполняют полёты по нейтральной территории в чётком соответствии с нормами международного права.