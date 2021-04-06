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Русских потрепали, но секрет успеха так и не раскрыт: США упустили основное в военной гонке

06 апреля 2021, 21:40  •  54 • Политика
США упустили основное в военной гонке, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Совершенствование у Штатов и России в сфере ВВС пошло по разным направлениям. Русских потрепали, но секрет успеха так и не раскрыт.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты испытывали гиперзвуковое оружие, но потерпели неудачу. О каком именно оружии идёт речь, осталось неизвестным. При этом у России в области гиперзвука имеются значительные достижения. Военный эксперт объяснил, почему так происходит.
В советские времена учёные здорово обгоняли американцев во всём, что было связано с сопротивлением материалов. В США ставку делали на электронику, микроэлектронику, в СССР – на сопромат. И эта школа у нас осталась.
"Её, к счастью, не разгромили, не уничтожили, хотя и потрепали. Но она позволяет нам находить такие решения, которые позволяют этот гиперзвук создать", - объяснил Юрий Кнутов.
Эксперт напомнил о космических многоразовых кораблях прошлого. В американских "Челленджерах" и "Дискавери" были проблемы, когда отваливались термозащитные пластинки. У нас же "Буран", хоть и летал один раз, но технология изготовления таких пластинок была совсем другая, очень эффективная.
Был также корабль "Бор-4", копия которого хранится сейчас в музее Монино. Его копию сейчас сделали американцы, они будут запускать свой проект, но фактически он будет один в один с "Бор-4".
"Эти технологии - ещё с советских времён, но они очень усовершенствованы, и за счёт этого у нас получается действительно технологический прорыв. Американцы этому не уделяли должного внимания, у них ставка делалась всё время на микроэлектронику", - подчеркнул Кнутов в беседе с Царьградом.
Он привёл и ещё один пример. На смену F-16 в США сейчас приходит F-35, но его лётные характеристики хуже, чем у предшественника. Имеются в виду те характеристики, которые связаны с планером, хоть электроника и авионика хорошие, объяснил военный эксперт.
"Поэтому Пентагон его не принимает на вооружение и разрабатывает втайне самолёт шестого поколения. Мы в данном случае действительно реально впереди американцев", - добавил специалист.
По его словам, в 2022 году на вооружение в США должна быть принята та ракета, испытания которой сейчас провалились. Но она должна запускаться со стратегического бомбардировщика B-52. Российские же "Кинжалы" запускаются с истребителей типа МиГ-31.
"[У США] проблемы, и проблемы серьёзные. Пока они их не решили. И когда решат, неизвестно. Поэтому такие усилия они прилагают, чтобы выкрасть у нас секреты создания этого гиперзвукового оружия", - произнёс собеседник Царьграда и напомнил, что схожие с "Кинжалами" ракеты в мире есть только у Китая.

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