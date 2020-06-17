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Русских попытались подорвать в Сирии
17 июня 2020, 04:00 • 25 • В мире
Боевики совершили очередную атаку на российско-турецкий патруль, который обследует участок трассы М-4 в Сирии. Боевики попытались подорвать колонну с техникой, сработало взрывное устройство. По официальным данным Минобороны, никто из военнослужащих не пострадал. Бронетранспортёр получил незначительные повреждения.
В Сирии боевики совершили очередную атаку на российско-турецкий патруль на трассе Т-4. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Обстановка на территории Сирийской Арабской Республики продолжает оставаться напряжённой. Основные усилия российской группировки войск сосредоточены на стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выполнении договорённостей о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4, достигнутые между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики 5 марта 2020 года", - заявил Игорь Конашенков.
Он рассказал, что боевики по-прежнему пытаются помешать патрулям. Так, во вторник, 16 июня, между населёнными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза террористы попытались взорвать колонну. Сработало взрывное устройство, небольшие повреждения у одного русского бронетранспортёра. К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, что это не первое нападение на российско-турецкие патрули в Сирии. Так, ещё 12 мая авторы канала WarJournal сообщали, что на пути следования одного из патрулей сработало СВУ. В результате взрыва, по словам авторов канала, никто не пострадал. При этом авторы канала "Рыбарь" со ссылкой на идлибские источники говорят, что по патрулю могли выстрелить из РПГ-7. Однако точным удар не получился.
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