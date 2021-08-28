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Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась

28 августа 2021, 00:55  •  96 • Политика
Сирийские боевики попытались подловить русских с земли, однако провокация провалилась. Террористам не хватило квалификации.
Представители бандформирований попытались атаковать русский летательный аппарат возле линии соприкосновения, которая разделяет сирийские правительственные силы и боевиков.
Как сообщает источник портала "Русская весна", террористы выпустили две ракеты из ПЗРК, но ни одна не попала в цель, поскольку бандиты не рассчитали высоту полёта аппарата. Зато русская авиация не промахнулась, когда нанесла удар по выдавшим себя зенитным расчётам.
Уточняется, что обстрел был произведён из района турецкого наблюдательного пункта в Идлибе. По словам информированного источника, вероятнее всего, его осуществили боевики, которые поддерживаются турецкими властями.

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