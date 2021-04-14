Русских полгода поводят за нос: Военный эксперт рассекретил "план Байдена"

Военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на источник в Киеве рассекретил "план Байдена", согласно которому "Киев сможет уже, не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса", а "русских должны поводить полгода за нос". В рамках этого плана есть и встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам военного эксперта, писателя, публициста Владислава Шурыгина, некий "план Байдена" был озвучен ранее во время встречи госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом плане эксперту сообщил его источник в Киеве.

Шурыгин рассекретил этот "план Байдена", состоящий, по сути, в двух пунктах. И, как отметил военный эксперт со ссылкой на того же инсайдера информации, в рамках этого плана и озвучена инициатива президента США Джо Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным "и провести некий саммит".

"Фактически русских должны поводить полгода за нос, которые нужны на подготовку и осуществление американского плана", - утверждает военный эксперт.

Он поясняет, что подготовка к саммиту в рамках этой стратегии "Сонного Джо", как прозвали сами американцы своего президента, позволит выиграть у русских время для того, чтобы внедрить свой план в действие.

В частности, Украина успеет в ускоренном режиме принять закон, по которому на территории Незалежной позволят разместить военные базы США и НАТО. Хватит времени и на заключение соответствующего договора, и на непосредственное размещение американского военного контингента.

Второй пункт "плана Байдена" касается Донбасса. Как только договор с американцами на размещение баз будет заключён, в Незалежной их появится аж три штуки сразу: одна морская и две сухопутные. Под базы проведут модернизацию местных аэропортов, чтобы туда могли спокойно садиться любые типы американских самолётов, включая тяжёлые "транспортники".

И, обеспечив себе такое серьёзное американское прикрытие, Киев, как предполагается, сможет "уже не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса", пишет Шурыгин в своём блоге для vnnews.ru.