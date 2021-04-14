Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", кото...
Главная / Политика

Русских полгода поводят за нос: Военный эксперт рассекретил "план Байдена"

14 апреля 2021, 10:15  •  100 • Политика
Военный эксперт Владислав Шурыгин со ссылкой на источник в Киеве рассекретил "план Байдена", согласно которому "Киев сможет уже, не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса", а "русских должны поводить полгода за нос". В рамках этого плана есть и встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена.
По словам военного эксперта, писателя, публициста Владислава Шурыгина, некий "план Байдена" был озвучен ранее во время встречи госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом плане эксперту сообщил его источник в Киеве.
Шурыгин рассекретил этот "план Байдена", состоящий, по сути, в двух пунктах. И, как отметил военный эксперт со ссылкой на того же инсайдера информации, в рамках этого плана и озвучена инициатива президента США Джо Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным "и провести некий саммит".
"Фактически русских должны поводить полгода за нос, которые нужны на подготовку и осуществление американского плана", - утверждает военный эксперт.
Он поясняет, что подготовка к саммиту в рамках этой стратегии "Сонного Джо", как прозвали сами американцы своего президента, позволит выиграть у русских время для того, чтобы внедрить свой план в действие.
В частности, Украина успеет в ускоренном режиме принять закон, по которому на территории Незалежной позволят разместить военные базы США и НАТО. Хватит времени и на заключение соответствующего договора, и на непосредственное размещение американского военного контингента.
Второй пункт "плана Байдена" касается Донбасса. Как только договор с американцами на размещение баз будет заключён, в Незалежной их появится аж три штуки сразу: одна морская и две сухопутные. Под базы проведут модернизацию местных аэропортов, чтобы туда могли спокойно садиться любые типы американских самолётов, включая тяжёлые "транспортники".
И, обеспечив себе такое серьёзное американское прикрытие, Киев, как предполагается, сможет "уже не опасаясь ответа России, проводить поэтапную зачистку Донбасса", пишет Шурыгин в своём блоге для vnnews.ru.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
14 апреля 2021, 04:45
Украина назвала себя "границей демократического мира" и позвала на помощь США
14 апреля 2021, 08:25
Кадыров "поставил" Навального в угол: "Это враг и предатель"
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
14 апреля 2021, 02:55
Британцы ошиблись: Военных из Сибири "перебросили" к границам Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
11 апреля 2021, 12:35
Американский генерал пожаловался: Русские довели янки в Сирии до нервного стресса
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
08 апреля 2021, 17:40
"Зеленский в отчаянии": США "слились" из блицкрига в Донбассе
09 апреля 2021, 09:15
Козак описал переговоры с Украиной одним анекдотом
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.