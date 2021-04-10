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Русских отправил правительство Ульяновской области в отставку
10 апреля 2021, 15:30 • 49 • Политика
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских официально отправил правительство региона в отставку с поручением исполнять обязанности до окончательного формирования нового кабинета министров. Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой областного кабмина.
«Объявить об отставке правительства Ульяновской области... Поручить... правительству Ульяновской области исполнять свои полномочия до сформирования нового состава правительства Ульяновской области», — говорится в распоряжении, подписанном врио губернатора.
8 апреля Сергей Морозов заявил о решении досрочно покинуть пост губернатора Ульяновской области по собственному желанию. Он обратился лично к президенту России Владимиру Путину, отметив, что сейчас он хочет баллотироваться в депутаты Государственной думы.
Позднее в тот же день член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко сообщил о том, что выборы губернатора Ульяновской области состоятся в единый День голосования 19 сентября.
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