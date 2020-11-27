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Русских оставят без Куршевеля? Меркель сделала гневное предложение по горнолыжным курортам

27 ноября 2020, 01:20  •  43 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет добиваться закрытия горнолыжных курортов в Европе на время зимних каникул. По мнению немецкого лидера, пока ситуация с коронавирусом не позволяет избежать риска заражения туристов.
По словам Меркель, она намерена на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов.
Канцлер Германии также отметила, что ограничительные меры, принятые из-за пандемии COVID, не могут быть отменены в конце ноября.
Меркель выступила за сохранение ограничений до начала января, либо до тех пор, пока власти не увидят "неожиданный спад заболеваемости".
Таким образом, Меркель продлила введённый в Германии ограниченный локдаун пока до 20 декабря.

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