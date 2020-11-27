|
Русских оставят без Куршевеля? Меркель сделала гневное предложение по горнолыжным курортам
27 ноября 2020, 01:20 • 43 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет добиваться закрытия горнолыжных курортов в Европе на время зимних каникул. По мнению немецкого лидера, пока ситуация с коронавирусом не позволяет избежать риска заражения туристов.
По словам Меркель, она намерена на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов.
Канцлер Германии также отметила, что ограничительные меры, принятые из-за пандемии COVID, не могут быть отменены в конце ноября.
Меркель выступила за сохранение ограничений до начала января, либо до тех пор, пока власти не увидят "неожиданный спад заболеваемости".
Таким образом, Меркель продлила введённый в Германии ограниченный локдаун пока до 20 декабря.
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 ноября 2020, 06:15
|
22 ноября 2020, 11:20
|
23 ноября 2020, 02:00
|
21 ноября 2020, 15:10
|
23 ноября 2020, 10:15
|
21 ноября 2020, 11:30
|
22 ноября 2020, 21:25