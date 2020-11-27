Русских оставят без Куршевеля? Меркель сделала гневное предложение по горнолыжным курортам

По словам Меркель, она намерена на уровне ЕС добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов.

Канцлер Германии также отметила, что ограничительные меры, принятые из-за пандемии COVID, не могут быть отменены в конце ноября.

Меркель выступила за сохранение ограничений до начала января, либо до тех пор, пока власти не увидят "неожиданный спад заболеваемости".

Таким образом, Меркель продлила введённый в Германии ограниченный локдаун пока до 20 декабря.