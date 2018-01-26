Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют • 130 • Аналитика Международный олимпийский комитет не пускает знаменитых российских спортсменов на Зимние Олимпийские игры. Речь идёт о тех, кто не замешан в допинговых скандалах. Пока Москва «глубоко сожалеет», Запад продолжает гнуть антироссийскую линию. Если бы Москва пошла на бойкот игр, Запад оказался бы в дураках: некого было бы не пущать!







«Шоком для России» («Schock für Russland») стало нынешнее решение МОК: русских именитых спортсменов, не замешенных в допинговых скандалах, на Зимних Олимпийских играх не ждут. Москва шокирована. «Шок» попал на страницы мировой прессы — об этом пишут в крупных западных СМИ.





Как рассказывает популярное ежедневное немецкое издание «Handelsblatt», большой список российских атлетов (пятьсот человек), которых Независимая организация антидопингового тестирования (ITA) с самого начала включила в список приглашённых, похудел уже на 111 имён. Издание считает, что исключение ведущих спортсменов из списка означает «тяжёлый удар» для России.



В так называемом списке «предварительных приглашений» Международного олимпийского комитета отсутствуют три ярких звезды российского и мирового спорта, которым никогда и никто не запрещал участие в играх из-за допинговых скандалов, пишет немецкое издание.



Российские звёзды зимних видов спорта — биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов — не попали в список приглашённых в Пхёнчхан на стартовые игры. Россия выразила протест и потребовала объяснений, которые МОК в конкретном виде дать пока отказывается.



Причиной исключения имён из списка явилось декабрьское решение, согласно которому Олимпийский комитет России был «заблокирован» из-за допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи: допинг якобы был организован государством. И только «кристально чистые» российские спортсмены могут участвовать в состязаниях в Южной Корее — под нейтральным флагом и без национального гимна.



Сейчас Независимая организация антидопингового тестирования продолжает «работать» над списком ранее приглашённых российских спортсменов. И уже 111 спортсменов из списка исключены. Изначально список включал 500 спортсменов.



В российском спорте и во власти это известие вызвало настоящий ажиотаж. «Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — прокомментировал взрывоопасную ситуацию кремлёвский представитель Дмитрий Песков. Вопрос следует прояснить у МОК, считает он.



Также «Handelsblatt» сообщает, что вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков отвергнул идею бойкота нынешних игр. «Это не станет бойкотом», — сказал он «Интерфаксу».



Вместе с тем исключение звёзд спорта из списка — «тяжёлый удар для России», пишет далее издание. И приводит аргументы.



Шипулин, победитель Зимних Олимпийских игр в Сочи (2014), капитан российских биатлонистов, известен именно как критик использования в спорте допинга.



Устюгов, двукратный чемпион мира (Лахти, 2017, два «золота»), считается «фаворитом» лыжной трассы (длинные дистанции).



Натурализованный Ан — настоящая легенда шорт-трека: у него шесть олимпийских побед.



И эти трое никогда не были замешаны в применении допинга. «Многие образцы, которые они сдали в ходе своей карьеры, доказывают, что они — спортсмены чистые», — заметил Поздняков.



Кроме того, в списках отсутствуют и другие звёзды России: например, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова и Иван Букин (танцы на льду).



При этом МОК отказался комментировать отдельные случаи исключения из списка — якобы с целью «защиты прав тех, кого это касается». Список призван обеспечить приглашение исключительно чистых спортсменов. МОК дал понять, что могут быть инициированы новые расследования и антидопинговые тесты. Их назначат «целому ряду спортсменов». Ведь только в декабре стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило данные о допинге из московской лаборатории за 2012—2015 годы. Так кто имеет право показывать смерть Сталина, а кто нет?



Немецкое издание сообщает также о разделении «подозрительных российских спортсменов» на две категории.



Первая: МОК считает, что факт допинга доказан. И в этой связи установлено 42 пожизненных олимпийских запрета. В настоящее время дела рассматриваются Спортивным арбитражным судом.



Вторая: допинг не обнаружен, однако имеются признаки того, что образцы «были подвергнуты обработке». И вот такие-то подозрения могут коснуться упомянутых Ана и Шипулина. Об этом, по крайней мере, сообщила французская газета «Le Monde», сославшаяся на информацию, полученную непосредственно от следователей.



В субботу на этой неделе МОК намерен принять окончательное решение по поводу приглашений на игры в Южной Корее.



Что касается мнений российских спортивных деятелей, то, к примеру, Алексей Кравцов, президент Союза конькобежцев России, член исполкома Олимпийского комитета России, полагает, что исключение Виктора Ана представляет собой вопиющую несправедливость, направленную «против российских спортсменов за последние три месяца».



«Российские корейцы не могут ехать в Корею», — с печалью высмеивает поведение запретителей русская газета «Спорт-Экспресс».



В числе других исключённых — бобслеисты, хоккеисты, сноубордисты и многие другие русские спортсмены. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что нападки на спорт срежиссированы в Вашингтоне. Их цель — спровоцировать Кремль на объявление Олимпиаде в Пхёнчхане бойкота.



Конкретного ответа от МОК не смогли добиться и российские СМИ. Например, «РБК» попробовал прояснить ситуацию с шорт-трекистом Аном, однако МОК не стал комментировать сообщения о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона до участия в играх. Пресс-служба МОК дала следующий ответ агентству: «Для защиты прав лиц в рамках процесса [по приглашению атлетов из российской сборной на ОИ] МОК не может комментировать информацию по каждому из лиц, но направит список приглашённых, когда будет возможно». Опыт боёв в Сирии: как русские научили сирийских танкистов воевать



Сообщения в СМИ о возможном отстранении Виктора Ана взбудоражила не только Россию, но и корейских болельщиков. Южнокорейская пресса тоже «в шоке». Дело в том, что Ан — можно сказать, национальный герой: ведь он принёс стране три золотых медали на Олимпиаде в Турине (затем был несправедливо отстранён из-за травмы и доказал мастерство и силу воли под российским флагом).



И, как полагается, одни комментаторы в сети возмущены исключением Ана из списка, другие это исключение одобряют.



«Тут попахивает какими-то нестыковками. Осталось всего 17 дней, и если он не мог поехать, то разве они не знали об этом заранее?» — цитирует пользователя sm10 с портала «Naver Sports» сайт РИА «Новости».



«Надеюсь, что это неправда. Хочу увидеть его в Пхёнчхане», — пишет другой пользователь, под ником DoubleU.



Наряду с этим распространяется версия о том, что этот спортсмен мог нарушать антидопинговые правила, находясь в составе сборной РФ. Противники спортивной звезды уже вовсю глумятся над Аном, сменившим гражданство. «И поделом этим россиянам, если вспомнить о том, что их федерации творили в Сочи. Виктор Ан — это не корейский спортсмен, поэтому не важно, будет он участвовать, или нет», — пишет пользователь под ником Ирисам. Другой ник, некто JasonBourne, вообще назвал Россию «допинг-страной»:



«Эти русские безнадёжны. Не поедет не только Виктор Ан, но и многие другие спортсмены, так что это вполне в духе допинг-страны России. Это нормально, чтобы из 33 полученных на Олимпиаде медалей 11 отменили из-за допинга? В их стране не только арбитров подкупают, но и допингом накачивают. Нужно (их) навечно отстранить от Олимпиад».



Есть мнение в России, что виноваты в проблемах российских спортсменов российские чиновники. И само правительство.



Людмила Великова, заслуженный тренер России (среди учеников — Ксения Столбова и Фёдор Климов), сказала «Свободной прессе», что «вся проблема с недопуском к Олимпиаде-2018 появилась из-за того, что наше правительство не защитило нас». «Изначально упустило ситуацию из-под контроля, а когда спохватилось, было уже поздно», — добавила она. Как изменился мировой расклад за семь лет



С тем, что виноваты здесь в первую очередь чиновники, согласен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев.



«Как можно было сидеть и ждать сложа руки антироссийских решений МОК? Ждать и… ничего не предпринимать, чтобы с ребят были сняты все эти дикие подозрения с поцарапанными пробирками? С самого начала было понятно, что перед МОК стояла задача убрать 80% россиян. Я вообще перестаю понимать, по какому принципу назначаются у нас ответственные работники — непротивления злу, что ли? Сразу, на первые же обвинения надо было отвечать резко, огрызаться, кусаться. А они что? Извинялись…»



Что до нынешних игр, то, по мнению спортсмена, такие игры — «к чёрту!» Алябьев допускает, что действовать следовало по сценарию 1984 года, когда советское правительство приняло решение бойкотировать игры в Лос-Анджелесе: «Да, не поддались тогда на провокации. Так же надо было действовать и сейчас. Жаль, что самоустранился от этой проблемы президент Путин. Думаю, надо было ему вмешаться. Тогда бы нынче не плакали по спискам».



Ситуация, добавим, ясна как божий день: Россию будут унижать при любом поводе и любым возможным способом. Не надо забывать, что большой спорт давно превратился в большую политику. Всемирная популярность олимпийских игр приводит к тому, что они становится и политическими игрищами. А раз так, то Россию и здесь ждут санкции, санкции и ещё раз санкции.



«Глубокое сожаление» российских чиновников по поводу кромсаемого списка вызывает и вправду недоумение и осознание того, что нынешняя Россия на мировой арене — далеко не гигант СССР.



Сегодня идёт очевидная политическая игра на истощение тех российских команд, что ранее были допущены на игры в Южной Корее. На выщёлкивание из рядов участников сильнейших спортсменов. Делается всё для того, чтобы даже те, кто выступит без гимна и под нейтральным флагом, не одержали значимых побед. И делается всё для того, чтобы окончательно закрепить имидж России как «допинг-страны».



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru «Шоком для России» («Schock für Russland») стало нынешнее решение МОК: русских именитых спортсменов, не замешенных в допинговых скандалах, на Зимних Олимпийских играх не ждут. Москва шокирована. «Шок» попал на страницы мировой прессы — об этом пишут в крупных западных СМИ.Как рассказывает популярное ежедневное немецкое издание «Handelsblatt», большой список российских атлетов (пятьсот человек), которых Независимая организация антидопингового тестирования (ITA) с самого начала включила в список приглашённых, похудел уже на 111 имён. Издание считает, что исключение ведущих спортсменов из списка означает «тяжёлый удар» для России.В так называемом списке «предварительных приглашений» Международного олимпийского комитета отсутствуют три ярких звезды российского и мирового спорта, которым никогда и никто не запрещал участие в играх из-за допинговых скандалов, пишет немецкое издание.Российские звёзды зимних видов спорта — биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов — не попали в список приглашённых в Пхёнчхан на стартовые игры. Россия выразила протест и потребовала объяснений, которые МОК в конкретном виде дать пока отказывается.Причиной исключения имён из списка явилось декабрьское решение, согласно которому Олимпийский комитет России был «заблокирован» из-за допингового скандала на Олимпийских играх в Сочи: допинг якобы был организован государством. И только «кристально чистые» российские спортсмены могут участвовать в состязаниях в Южной Корее — под нейтральным флагом и без национального гимна.Сейчас Независимая организация антидопингового тестирования продолжает «работать» над списком ранее приглашённых российских спортсменов. И уже 111 спортсменов из списка исключены. Изначально список включал 500 спортсменов.В российском спорте и во власти это известие вызвало настоящий ажиотаж. «Мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — прокомментировал взрывоопасную ситуацию кремлёвский представитель Дмитрий Песков. Вопрос следует прояснить у МОК, считает он.Также «Handelsblatt» сообщает, что вице-президент Российского олимпийского комитета Станислав Поздняков отвергнул идею бойкота нынешних игр. «Это не станет бойкотом», — сказал он «Интерфаксу».Вместе с тем исключение звёзд спорта из списка — «тяжёлый удар для России», пишет далее издание. И приводит аргументы.Шипулин, победитель Зимних Олимпийских игр в Сочи (2014), капитан российских биатлонистов, известен именно как критик использования в спорте допинга.Устюгов, двукратный чемпион мира (Лахти, 2017, два «золота»), считается «фаворитом» лыжной трассы (длинные дистанции).Натурализованный Ан — настоящая легенда шорт-трека: у него шесть олимпийских побед.И эти трое никогда не были замешаны в применении допинга. «Многие образцы, которые они сдали в ходе своей карьеры, доказывают, что они — спортсмены чистые», — заметил Поздняков.Кроме того, в списках отсутствуют и другие звёзды России: например, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова и Иван Букин (танцы на льду).При этом МОК отказался комментировать отдельные случаи исключения из списка — якобы с целью «защиты прав тех, кого это касается». Список призван обеспечить приглашение исключительно чистых спортсменов. МОК дал понять, что могут быть инициированы новые расследования и антидопинговые тесты. Их назначат «целому ряду спортсменов». Ведь только в декабре стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило данные о допинге из московской лаборатории за 2012—2015 годы.Немецкое издание сообщает также о разделении «подозрительных российских спортсменов» на две категории.Первая: МОК считает, что факт допинга доказан. И в этой связи установлено 42 пожизненных олимпийских запрета. В настоящее время дела рассматриваются Спортивным арбитражным судом.Вторая: допинг не обнаружен, однако имеются признаки того, что образцы «были подвергнуты обработке». И вот такие-то подозрения могут коснуться упомянутых Ана и Шипулина. Об этом, по крайней мере, сообщила французская газета «Le Monde», сославшаяся на информацию, полученную непосредственно от следователей.В субботу на этой неделе МОК намерен принять окончательное решение по поводу приглашений на игры в Южной Корее.Что касается мнений российских спортивных деятелей, то, к примеру, Алексей Кравцов, президент Союза конькобежцев России, член исполкома Олимпийского комитета России, полагает, что исключение Виктора Ана представляет собой вопиющую несправедливость, направленную «против российских спортсменов за последние три месяца».«Российские корейцы не могут ехать в Корею», — с печалью высмеивает поведение запретителей русская газета «Спорт-Экспресс».В числе других исключённых — бобслеисты, хоккеисты, сноубордисты и многие другие русские спортсмены. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что нападки на спорт срежиссированы в Вашингтоне. Их цель — спровоцировать Кремль на объявление Олимпиаде в Пхёнчхане бойкота.Конкретного ответа от МОК не смогли добиться и российские СМИ. Например, «РБК» попробовал прояснить ситуацию с шорт-трекистом Аном, однако МОК не стал комментировать сообщения о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона до участия в играх. Пресс-служба МОК дала следующий ответ агентству: «Для защиты прав лиц в рамках процесса [по приглашению атлетов из российской сборной на ОИ] МОК не может комментировать информацию по каждому из лиц, но направит список приглашённых, когда будет возможно».Сообщения в СМИ о возможном отстранении Виктора Ана взбудоражила не только Россию, но и корейских болельщиков. Южнокорейская пресса тоже «в шоке». Дело в том, что Ан — можно сказать, национальный герой: ведь он принёс стране три золотых медали на Олимпиаде в Турине (затем был несправедливо отстранён из-за травмы и доказал мастерство и силу воли под российским флагом).И, как полагается, одни комментаторы в сети возмущены исключением Ана из списка, другие это исключение одобряют.«Тут попахивает какими-то нестыковками. Осталось всего 17 дней, и если он не мог поехать, то разве они не знали об этом заранее?» — цитирует пользователя sm10 с портала «Naver Sports» сайт РИА «Новости».«Надеюсь, что это неправда. Хочу увидеть его в Пхёнчхане», — пишет другой пользователь, под ником DoubleU.Наряду с этим распространяется версия о том, что этот спортсмен мог нарушать антидопинговые правила, находясь в составе сборной РФ. Противники спортивной звезды уже вовсю глумятся над Аном, сменившим гражданство. «И поделом этим россиянам, если вспомнить о том, что их федерации творили в Сочи. Виктор Ан — это не корейский спортсмен, поэтому не важно, будет он участвовать, или нет», — пишет пользователь под ником Ирисам. Другой ник, некто JasonBourne, вообще назвал Россию «допинг-страной»:Есть мнение в России, что виноваты в проблемах российских спортсменов российские чиновники. И само правительство.Людмила Великова, заслуженный тренер России (среди учеников — Ксения Столбова и Фёдор Климов), сказала «Свободной прессе», что «вся проблема с недопуском к Олимпиаде-2018 появилась из-за того, что наше правительство не защитило нас». «Изначально упустило ситуацию из-под контроля, а когда спохватилось, было уже поздно», — добавила она.С тем, что виноваты здесь в первую очередь чиновники, согласен двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев.Что до нынешних игр, то, по мнению спортсмена, такие игры — «к чёрту!» Алябьев допускает, что действовать следовало по сценарию 1984 года, когда советское правительство приняло решение бойкотировать игры в Лос-Анджелесе: «Да, не поддались тогда на провокации. Так же надо было действовать и сейчас. Жаль, что самоустранился от этой проблемы президент Путин. Думаю, надо было ему вмешаться. Тогда бы нынче не плакали по спискам».Ситуация, добавим, ясна как божий день: Россию будут унижать при любом поводе и любым возможным способом. Не надо забывать, что большой спорт давно превратился в большую политику. Всемирная популярность олимпийских игр приводит к тому, что они становится и политическими игрищами. А раз так, то Россию и здесь ждут санкции, санкции и ещё раз санкции.«Глубокое сожаление» российских чиновников по поводу кромсаемого списка вызывает и вправду недоумение и осознание того, что нынешняя Россия на мировой арене — далеко не гигант СССР.Сегодня идёт очевидная политическая игра на истощение тех российских команд, что ранее были допущены на игры в Южной Корее. На выщёлкивание из рядов участников сильнейших спортсменов. Делается всё для того, чтобы даже те, кто выступит без гимна и под нейтральным флагом, не одержали значимых побед. И делается всё для того, чтобы окончательно закрепить имидж России как «допинг-страны». Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 130 Источник Похожие новости Успеть до коллапса Русских олимпийцев зажимают, а в Кремле «глубоко» сожалеют Давосский форум-2018 – еще один шаг в рабовладельческий строй 2.0

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