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Русских обвинили в накрутке голосов... дереву: "Хотелось бы процитировать Лаврова"
26 февраля 2021, 21:15 • 45 • В мире
Жители испанской деревни Лесина обиделись на русских за то, что они якобы накрутили голоса своему "кандидату" в конкурсе "Европейское дерево года 2021". Русским не осталось ничего, кроме как ответить всем известными словами Сергея Лаврова.
В небольшой испанской деревне Лесина переполох: тамошний тысячелетний дуб долгое время лидировал в голосовании в рамках конкурса "Европейское дерево года 2021", но неожиданно резко сместился на второе место. В системе голосования произошёл сбой, а когда всё починили, обнаружилось, что на первое место уже выбилось дерево из России.
Лесинцы пожаловались организаторам на "русских хакеров", после чего без каких-либо разбирательств у российского "кандидата" отняли десять тысяч голосов, назвав их "накрученными".
Испанские, а следом и европейские СМИ с удовольствием подхватили знакомую песню о вмешательстве России в выборы, а кое-кто даже пустился в пляс в знак протеста. Зато в Лесину, в которой живёт всего 13 тыс. человек, толпами хлынули туристы.
Русские же лишь покачали головой и покрутили пальцем у виска. "Хотелось Лаврова процитировать, но, пожалуй, воздержусь", - пишет один из комментаторов в Сети, явно имея в виду фразу главы МИД РФ "Дебилы, б***", ставшую крылатой.
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