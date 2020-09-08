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Русских никогда бы не выдали: Лукашенко заверил, что не собирался отдавать Украине "33 богатыря"

08 сентября 2020, 23:35  •  30 • Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы Украине граждан России, даже если бы Киев потребовал этого. Речь идёт о задержанных российских гражданах, прозванных в СМИ 33 богатырями.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его страна никогда бы не выдала Украине граждан России, несмотря на все запросы. Об этом он заявил в радиоинтервью.
Речь идёт о задержанных в июле этого года 33 гражданах России, которых обвинили в прибытии в страну с целью дестабилизации обстановки перед выборами. Киев вскоре сделал запрос на выдачу этих людей украинской стороне. К счастью, вскоре выяснилось, что всё это от начала и до конца было провокацией СБУ, и российские граждане благополучно вернулись на родину. Тем не менее неприятный осадок остался.
Белоруссия не выдала бы Украине россиян, если бы Киев потребовал этого, - заверил сегодня в радиоэфире Лукашенко.

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