Русских никогда бы не выдали: Лукашенко заверил, что не собирался отдавать Украине "33 богатыря"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его страна никогда бы не выдала Украине граждан России, несмотря на все запросы. Об этом он заявил в радиоинтервью.

Речь идёт о задержанных в июле этого года 33 гражданах России, которых обвинили в прибытии в страну с целью дестабилизации обстановки перед выборами. Киев вскоре сделал запрос на выдачу этих людей украинской стороне. К счастью, вскоре выяснилось, что всё это от начала и до конца было провокацией СБУ, и российские граждане благополучно вернулись на родину. Тем не менее неприятный осадок остался.