Русских не включили в список коренных народов Украины - не выдержали даже в Раде: "Фашизм"

Депутат Верховной рады Илья Кива после принятия закона Украины "О коренных народах" обвинил власти страны в фашизме. Русских в списке народов не оказалось.

Депутат рады Илья Кива, представляющий партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", обвинил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке националистических идей. В своём телеграм-канале парламентарий согласился с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".

Кива признался, что его не удивил бы тот факт, что киевские власти уже приступили к обсуждениям гетто для евреев. Также на закрытых заседаниях СНБО, вероятно, говорят о планах "очищения украинской земли от русских".

Украина сегодня - это колыбель фашизма в Европе!

- резюмировал Кива.



Фото: скриншот https://t.me/The_Kyva Фото: скриншот https://t.me/The_Kyva

Напомним, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на днях подписал закон о коренных народах страны. Документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Закон о коренных народах Украины был инициирован президентом Незалежной - именно он внёс его на рассмотрение в Верховную раду в качестве неотложного документа.

Закон о коренных народах Украины закрепляет право так называться за народами Крыма: крымскими татарами, караимами и крымчаками. Однако в законе не упоминаются русские. После подписания документа президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах вступит в силу.