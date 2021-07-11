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Русских не включили в список коренных народов Украины - не выдержали даже в Раде: "Фашизм"

11 июля 2021, 11:25  •  234 • Политика
Депутат Верховной рады Илья Кива после принятия закона Украины "О коренных народах" обвинил власти страны в фашизме. Русских в списке народов не оказалось.
Депутат рады Илья Кива, представляющий партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", обвинил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке националистических идей. В своём телеграм-канале парламентарий согласился с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал украинского лидера "первым президентом национал-патриотом".
Кива признался, что его не удивил бы тот факт, что киевские власти уже приступили к обсуждениям гетто для евреев. Также на закрытых заседаниях СНБО, вероятно, говорят о планах "очищения украинской земли от русских".
Украина сегодня - это колыбель фашизма в Европе!
- резюмировал Кива.

Фото: скриншот https://t.me/The_Kyva
Напомним, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на днях подписал закон о коренных народах страны. Документ передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Закон о коренных народах Украины был инициирован президентом Незалежной - именно он внёс его на рассмотрение в Верховную раду в качестве неотложного документа.
Закон о коренных народах Украины закрепляет право так называться за народами Крыма: крымскими татарами, караимами и крымчаками. Однако в законе не упоминаются русские. После подписания документа президентом Украины Владимиром Зеленским закон о коренных народах вступит в силу.

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