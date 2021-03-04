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Русских можно больше не бояться, но... Кальюлайд призвала к твёрдости

04 марта 2021, 16:10  •  36 • Политика
Президент Эстонии в ходе своего визита к латвийскому коллеге Эгилсу Левитсу призналась, что с некоторых пор выступает за диалог с Россией. В конце концов, переговоры не означают, будто прибалтийские страны отступили от своих позиций. Об этом Керсти Кальюлайд заявила в интервью латвийскому порталу LTV.
"Я - за диалог, но в нём нужно быть твёрдыми и давать чёткий посыл. И в этом наша общая задача - работать с этими трудными вопросами. Потому что чем больше западные соседи будут говорить с такой Россией, какова она есть, тем больше её поймут", - заявила Кальюлайд.
По её словам, в мире не столько не могут, сколько не желают открыть глаза на то, что на самом деле происходит в России. Евросоюзу вместе с Россией нужно проводить проверки границ, а Эстония, например, охотно принимает у себя студентов из России, добавила президент.
"Но и в таких случаях всегда нужно помнить о том, чтобы говорить и о ситуации на Украине, в Белоруссии и других проблемах", - не удержалась политик.
Как заявил ранее Царьграду экономист Михаил Делягин, любой "писк", который раздаётся со стороны Эстонии, должен оборачиваться абсолютной блокадой всей её территории, прекращением всех отношений, прекращением торговли. А Россия, наоборот, до сих кормит Таллин - и туризмом, и транзитом, хотя и сокращающимся.
"Естественно, когда вы бешеную собаку кормите, она вас кусает. Кроме того, необходимо чётко зафиксировать, что Эстония и Латвия - это единственные в современном мире государства, которые построили режим апартеида. Любой разговор в любой международной организации по поводу Латвии или Эстонии должен начинаться с требования о ликвидации у них режима апартеида", - заявил Делягин.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, к слову, ещё недавно утверждала, что Тартуский мирный договор - это "свидетельство о рождении эстонского государства". По её словам, договор продолжает действовать.
"Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности", - добавила президент.
На заявление Керсти Кальюлайд отозвалась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим.

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