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Русских моряков наградили поросёнком за успешное выполнение задач в самом удалённом районе океана

08 июля 2021, 16:30  •  178 • Политика
Русских моряков ждал необычный подарок по возвращении на родину. Участников дальнего похода наградили жареным поросёнком за успешное выполнение задач в самом удалённом районе мирового океана.
В четверг во Владивосток вернулись корабли Тихоокеанского флота, которые принимали участие в крупномасштабных учениях в центральной части Тихого океана. В родной порт вернулось сразу семь судов, включая флагман флота - ракетный крейсер "Варяг".
Во-первых, это красиво. Во Владивостоке торжественно встретили корабли Тихоокеанского флота, которые в составе группировки сил принимали участие в крупномасштабных учениях в центральной части Тихого океана, - пишет журналист Александр Коц, комментируя торжественное мероприятие.
На кадрах видео можно заметить, как капитану одного из кораблей вручают жареного поросёнка на подносе в знак признательности за службу.
Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц лично поздравил моряков. Отметим, что подобные учения прежде ещё не проходили. В них было задействовано 20 кораблей и подлодок, а также морская авиация.

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