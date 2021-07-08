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Русских моряков наградили поросёнком за успешное выполнение задач в самом удалённом районе океана
08 июля 2021, 16:30 • 178 • Политика
Русских моряков ждал необычный подарок по возвращении на родину. Участников дальнего похода наградили жареным поросёнком за успешное выполнение задач в самом удалённом районе мирового океана.
В четверг во Владивосток вернулись корабли Тихоокеанского флота, которые принимали участие в крупномасштабных учениях в центральной части Тихого океана. В родной порт вернулось сразу семь судов, включая флагман флота - ракетный крейсер "Варяг".
На кадрах видео можно заметить, как капитану одного из кораблей вручают жареного поросёнка на подносе в знак признательности за службу.
Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц лично поздравил моряков. Отметим, что подобные учения прежде ещё не проходили. В них было задействовано 20 кораблей и подлодок, а также морская авиация.
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